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金寶股東會／集團總裁許勝雄交棒 董座由許介立接任

經濟日報／ 記者林薏茹／新北即時報導
康舒董事長許介立。記者吳康瑋／攝影
康舒董事長許介立。記者吳康瑋／攝影

金寶（2312）3日召開股東常會，全面改選董事，會後並召開董事會，金仁寶集團總裁許勝雄正式交棒，由康舒（6282）董事長許介立接任董座。

金寶此次股東會全面改選第二十屆董事，董事當選人為許介立、合寶投資代表人許勝雄、鵬寶科技代表人陳威昌、台灣創業投資代表人柯長崎、何美玥、瑞信興業代表人陳信佐、許介成，獨立董事為謝發達、吳琮璠、邱太三、胡競英。

金仁寶集團旗下仁寶（2324）去年股東會完成交棒，許勝雄卸下董座，由時任副董事長陳瑞聰接任，完成傳承交棒計畫，今年則交棒金寶董座，退出金寶、仁寶經營第一線。

董事長 股東會 仁寶

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