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魏哲家：熊本2座廠動工因交通問題延後 已與客戶溝通

中央社／ 新竹3日電

台積電董事長暨總裁魏哲家今天證實日本熊本第2座晶圓廠動工時程延後，表示主要是因為當地交通問題，已與日本政府和客戶溝通。

台積電日本熊本第1座晶圓廠已於2024年底開始量產，第2座晶圓廠動工時間則自2025年第1季往後遞延。魏哲家今天在台積電股東常會後受訪時說，熊本2廠時程稍微延後。

魏哲家表示，主要是當地交通量太大，他親自體驗，以前開車只要10到15分鐘，現在要延長快到1小時，當地居民已經開始不耐煩，台積電跟日本政府溝通，要把交通改善。

魏哲家強調，最怕當地居民不好，因為居民是受害者，台積電與日本政府溝通，在交通改善前，熊本2廠時程會延遲，動工時間是根據日本政府承諾的時程，政府沒有抱怨，台積電也與客戶溝通。

至於中東設廠的可能性，魏哲家說，台積電到一個地方設廠，優先考量客戶的需求，再加上政府的補助。要形成半導體產業並不容易，目前可以設計晶片產品的只有美國、台灣、中國，以及部分歐洲和日本，在中東設廠基本上是不可能，因為不會有客戶。（編輯：潘羿菁）

晶圓廠 日本 台積電

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