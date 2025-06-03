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友輝首季獲利創10年新高 總經理辛隆賓：本季相若、但有匯損干擾

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
友輝3日參加元富證券「2025夏季投資論壇」說明今年首季營運成果，並展望今年景氣走勢。記者李珣瑛/攝影
友輝3日參加元富證券「2025夏季投資論壇」說明今年首季營運成果，並展望今年景氣走勢。記者李珣瑛/攝影

友輝（4933）總經理辛隆賓3日表示，友輝積極優化產品組合，提升高附加價值產品出貨比重。量子點膜已量產出貨面板廠客戶，毛利率不錯。另外布局非LCD應用產品，進軍被動元件市場，本季開始送樣，估計約需半年驗證期，2026年起可望貢獻業績。

友輝今天參加元富證券「2025夏季投資論壇」說明今年首季營運成果，並展望今年景氣走勢。

友輝今年第1季財報，合併營收7.45億元，季減15.7%，年增21.9%。毛利率35.95%，分別季增5.49及年增7.91個百分點，稅後純益1.87億元，季增22.6%，及年增17.9%；每股稅後純益2.29元，交出史上單季獲利最優的漂亮成績單。

友輝表示，今年首季交出淡季不淡成績，主要是客戶因應關稅提早拉貨。加上高毛利產品出貨比重提高；折舊認列相對偏低。

展望本季，營運與首季相若，但受到新台幣強勁升值，這對八成產品以美元報價的友輝，勢必造成匯損。

毛利率 新台幣

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