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群電營／5月30.14億元 月增0.8%、年增1.1%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠群電（6412）3日公布5月營收30.14億元，月增0.8%，年增1.1%。累計今年前五月營收144.48億元，年增5.9%。

群電指出，第2季向來是NB傳統淡季，但多數品牌客戶還是希望在關稅寬限期內將美國市場第3季的安全庫存需求提前備妥一部分，因此5月整體NB客戶的拉貨力道穩健提升。

然而除了對等關稅的威脅外，近期新台幣急升，對企業營收跟獲利的衝擊其實更大，群光電能約有九成營收以美元計價，以5月而言，台幣對美元較4月份升值幅度逾7%，光是因為匯率變動，公司換算成台幣之後的營收金額就少了6-7%。

展望6月，公司表示，由於中國出口至美國的NB仍需被課徵20%的芬太尼關稅，NB品牌正在加速中國以外的組裝產能布建，隨著NB非中組裝產能缺口在6月進一步縮小，將有助於公司筆電電源訂單需求。同時，公司AI伺服器/High Power電源以及通訊電源在本月都有新產品正式放量，整體6月份營收有機會持續攀升，季對季仍將力拼雙位數營收成長。

群電表示，智慧低碳整合平台，包括智慧建築、智慧工廠解決方案是目前不受關稅和匯率影響的業務，累計前五個月營收成長逾四成。預計到第2季底專案總金額將超過50億元，今年相關營收上看30億元，較去年成長四成以上。

營收 NB

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