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Google將撤中華電信憑證信任 葛如鈞：核彈級資安危機

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／葛如鈞辦公室提供
國民黨立委葛如鈞。圖／葛如鈞辦公室提供

國民黨立委葛如鈞於今立法院國是論壇指出，國際知名搜尋引擎Google將撤銷中華電信憑證信任，這是「核彈級的數位信任大爆炸」，政府高喊數位信任與全民防詐，結果連基本的憑證管理都做不好，呼籲政府儘速補救，包含建立可信身份系統及借鏡國際經驗、推動公私協作及導入AI防詐等。

葛如鈞表示，Google宣布自7月31日起，Chrome瀏覽器將全面撤銷對中華電信及其政府憑證鏈的預設信任，葛如鈞強調，這是一場「核彈級的數位信任大爆炸」，不僅是單純的技術問題，更牽涉到國家資安與全民信任的重大危機。

葛如鈞指出，Google 在公告中批評，中華電信在憑證合規通報上的延遲，導致其誠信遭到質疑。葛如鈞強調，一旦憑證未及時更換，屆時民眾使用政府網站或重要服務平台時，瀏覽器將不再顯示安全鎖，甚至可能跳出整頁紅色警告或直接封鎖畫面，對民眾信賴構成重大打擊。

葛如鈞直言，政府高喊數位信任與全民防詐，但如果連基本的憑證管理都做不好，人民怎麼相信政府能守得住資安？葛如鈞指出，根據統計，台灣電話個資外洩率高達 62.4%，居亞洲第二；僅今年5月的一周內，就有高達21億元詐騙金額，情勢非常嚴峻。

葛如鈞呼籲，第一、建立可信身份系統，借鏡國際經驗，包括OpenAI創辦人Sam Altman發起的「World」計畫，運用匿名虹膜掃描與零知識證明技術，驗證使用者真實與唯一性，協助金融、電商與社群平台強化防詐機制。第二、推動公私協作、導入 AI 防詐，整合如GoGoLook等本土新創企業資源，政府應主動結合、擴大合作，打造AI防詐科技產業鏈，提升台灣在全球資安與防詐領域的競爭力。

葛如鈞表示，政府必須提高對數位信任的危機意識，這次事件不是單純的資安漏洞，而是國安警訊。台灣應該主動結合先進科技，成為亞太AI防詐領導者，保障民眾資安權益，守護國民的數位安全。

資安 爆炸 民防

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