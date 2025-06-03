格斯科技攜手TYFAST 開發高效釩鋰離子電池技術

為搶灘全球儲能需求快速成長及各國能源政策推進等趨勢明確，格斯科技*（6940）宣布攜手美國加州新創電池公司Tyfast Energy Corp.正式建立戰略合作夥伴關係，聯手開發新一代高效釩（Vanadium）鋰離子電池技術，未來視雙方技術合作開發進度，透過格斯技術轉移業務模式，雙方評估計畫於北美建立高性能釩電池的大規模生產基地，建立穩定的區域供應鏈，並以此支撐全球能源系統的韌性，推動能源轉型與技術全球拓展，並有望增添公司技術轉移授權業務貢獻。

「這次與TYFAST的合作，讓我們能夠加速推動兼具速度與安全性的先進電池技術開發，為能源轉型注入新動能」格斯策略長暨發言人許志帆表示。此次雙方攜手結盟，合作聚焦於開發以鋰釩氧化物（LVO）為負極材料的創新電池，預計將大幅提升充電速度與循環壽命，並提供適用於重工業、礦業與大型運輸車輛等高負載場景的解決方案。

根據TYFAST內部實測數據顯示，該新技術之突破，在於可實現10倍於傳統鋰電池的充電速度，並完成10分鐘內快速充電，同時具備高達10,000次的充放電壽命與200 Wh/kg的能量密度。

「有了格斯世界級的製造技術，我們將能加速推動TYFAST釩負極技術的商業化進程，」TYFAST共同創辦人暨執行長G.J. la O’表示。

格斯為台灣電池芯及模組新創公司，為國內唯一具備高門檻之鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元（NCM811）電池技術領先地位，於2024年完成GWh等級軟包鋰電池芯超級工廠，並已正式步入量產階段，打造100％台灣電池製造生產，不論在電池能量密度、耐高溫、耐低溫、快速充放電、高安全性、具備量產製造等六大電池技術指標皆具備優於市場技術水準，有效提供客戶從材料研發、電芯製造至電池模組設計與組裝之一站式客製化服務之競爭利基，瞄準電動巴士、資料中心應用、家庭和工業儲能系統、無人載具、軍工應用等利基型領域應用，並深獲日本、新加坡、澳洲等國內外一線客戶青睞並結盟合作之關鍵。

格斯指出，隨著近年車載電氣化、再生儲能市場蓬勃發展，由於電池技術為各國國防戰略，在「去中化」政治角力、各國扶植在地供應鏈發展，創造格斯在全球電池產業新戰局下的受惠者之一，以公司2025年前4月合併營收新台幣1.79億元，年增2.4倍，除台灣為目前公司銷售主力區域外，隨著格斯拓展國際化布局，陸續帶動挪威及英國地區銷售挹注。

在全球關稅戰升溫局勢下，公司營運具備良好韌性，且有機會憑藉格斯掌握次世代電池技術解決方案、100%台灣製造工藝，以類台積電代工模式採取從材料分析、電池芯製造到模組整合的一站式商業模式，進一步創造公司切入新客戶合作契機、擴大業務接單動能，加速中壢新廠邁向生產規模經濟之目標。