赴美投資千億美元提過早？魏哲家：應客戶要求宣布，能否增籌碼問政府

台積電董事長魏哲家今日在主持股東常會後與媒體座談時表示，台積電宣布赴美投資千億美元是根據客戶提出需求，且據台積電能實際執行的金額來提出，也正是台積電長期以來都說到做到，才會引起川普政府重視，至於在川普政府宣布對等關稅前提出，是否會讓台美兩國政府進行談判失掉有利籌碼，魏哲家說這是兩國政府的事，不是他可決定及掌控。

魏哲家表示，針對川普政府打算針對晶片課稅關稅一事，台積電已「很客氣」向美國商務部提出說明。強調回真正能付諸若課徵關稅，台積電未來在美國設廠所要購買的設備或材料，並不是全部在美國生產，有很多是在非美地區，如此一來進到美國後購買成本就會提高，將導致建廠成本升高、時程延宕，甚至影響整體項目可行性。

魏哲家強調，美國商務部已回應這部分的影響，他們會納入考慮，但結果會如何，他則不便回答。

不過，對於台積電在亞利桑那州增提千億美元，這個金額是怎麼出來的？魏哲家表示，很多廠商也都有提出在美國擴大投資案，有500億美元、也有逾兆美元，台積電要提多少投資金額才能入川普政府的眼呢？為此台積電經過仔細調查客戶需求，台積電經過調查評估後最後歸納出增加千億美元的投資案，因為這是台積電說到就能做到的，也因為這樣川普政府非常重視。

至於台積電提出千億美元投資案，是否讓未來台美對等關稅談判先失談判籌碼，魏哲家則強調關稅是國與國協議項目 ，不是台積電個別企業能決定及掌控，因此未來對等關稅談判，他不能代政府發言。

對於川普政府打算針對台灣晶片課徵關稅，台積電呼籲美國政府應對已承諾投資的公司進行豁免，並採取「激勵政策」，如延長《先進製造投資稅額抵免條款》(IRC §48D) 至 2030 年、簡化設廠審批程序、加強與大學與技職教育合作，解決技術人力缺口。

台積電強調，與美國客戶的深度合作及在美國大規模投資，對強化在地供應鏈、推動美國半導體自給自足具有關鍵意義，呼籲政府審慎評估進口政策，避免讓原應促進國安的政策，反而成為阻礙產業發展的絆腳石。