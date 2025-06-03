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減碳之路再躍進 華碩長期淨零目標通過SBTi審查

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）3日宣布長期淨零目標已通過科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）審查。延續2023年獲得的近期目標驗證，再次展現華碩淨零願景與《巴黎協定》限制全球平均升溫1.5℃標準的高度一致性，並承諾在2050年前實現碳排放範疇一與範疇二絕對減量90%，以及範疇三90%的絕對減量。

本次科學基礎減碳目標倡議，全面評估華碩集團自2021年以來在碳排減量上的實際表現，以及淨零三階段氣候行動計畫的有效性，聚焦於提升能源效率、擴大再生能源運用、推動創新技術等。

而2050淨零「長期目標」相較「近期目標」驗證更加嚴謹，包含要求企業依據SBT減量路徑，推動減碳計畫，以及落實全集團溫室氣體盤查與第三方查驗，並全面涵蓋範疇三排放管理與目標設定。此外，亦要求企業透過年度揭露，與五年一度SBTi定期檢視機制，提升目標可行性與執行透明度。

面對氣候挑戰，華碩積極布局，在多個面向展現可衡量的氣候行動成果。在營運面，訂定2035年全球營運據點導入100%再生能源目標，2024年再生能源使用率已達到55%。

此外，在碳管理方面，華碩自行建置碳數據管理平台，支援118家子公司與超過800家供應商，系統化其碳排數據與溫室氣體盤查，並實踐關鍵供應商減碳協輔專案，使2024年相較2020年基準年碳排強度降低28%。在終端產品方面，華碩筆電能源效率平均優於Energy Star標準47.9%，真正落實兩大排放源領域：供應鏈與產品使用的減碳。

華碩致力以永續與數據為核心，持續推動雙軸轉型。展望未來，我們將持續提升產品與營運能源效率，與供應商攜手打造低碳供應鏈，並積極探詢產品與能源創新技術，結合企業核心優勢出發，整合外部資源驅動創新，以數據驅動整體價值鏈逐步邁向淨零。

華碩 減碳

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