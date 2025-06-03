AI無所不在！資策會AI五大應用落地 打造智慧生活日常

人工智慧（AI）正迅速改變全球產業與社會樣貌，根據財團法人資訊工業策進會（資策會）MIC調查，2024年臺灣五大行業中已有19%具有採用生成式AI的意願或實際行動，金融保險業高達25%、製造業22%居次，從生產模式、生活型態到城市治理，各行6業皆面臨前所未有的轉型需求。資策會多年來深耕AI技術，全面布局交通、工業、資安、文化與醫療等五大應用場域，助力臺灣產業數位升級，為智慧生活鋪路。

智慧交通、資安與工業技術落地 強化產業安全與效率

資策會重視AI技術落地應用，從用路人最有感的智慧交通開始，推出「AI熱成像AR-HUD智慧駕駛警示系統」，能在低光源、雨霧等環境中提升盲點偵測與防撞警示率至95%以上，有效提升用路人的安全；在交通違規偵測上也研發「交通安全防護AI技術」，精確辨識混合車流中的車輛類型、軌跡與行為，已部署於新北、台中、高雄等地超過265處站點，實證顯示於台中市設置路口後，事故率下降39%，有效提升路口交通安全。

隨著萬物聯網時代的到來，智慧科技應用日益多元，人工智慧的可靠性與資訊安全問題也成為持續關注的焦點。資策會為建立國內智慧車輛信賴環境，針對車載領域成立臺灣首家車輛軟體評測中心FAiTH（Formosa AI Trustworthy Hub），對車載AI系統提供感知評測服務，為未來智慧車輛保駕護航；同時規劃發展低軌衛星與次世代通訊資安防護技術，提供即時異常偵測與防禦能力，為物聯網建構安全穩固的運作環境。

在工業領域上，除了積極推動傳統工廠的智慧化轉型外，資策會也開發出「韌性供應鏈智慧預測分析系統」，將「可預測力」導入供應鏈中，以AI技術預測產線斷料風險並降低庫存成本、提升生產效率，多項技術也獲得國際大獎肯定。

AI走入文化與醫療生活 提升互動體驗與健康照護

為了讓AI應用更加貼近民眾生活日常，資策會發展「未來體驗創新實驗室」展現前瞻性的多元生活應用，從民眾休閒娛樂的文化科技展演著手，以近期與財團法人李登輝基金會合作的案例為例，透過李登輝總統生前的影像、聲音與文字資料訓練語言模型，不僅可模擬其思維邏輯與對談風格，還能重現他生前常唱的歌曲，展現AI在記憶傳承與互動科技上的創新可能。

「未來體驗創新實驗室」將關鍵技術延伸至百工百業，以「AI快研究」洞察服務業缺工的痛點，加上近年來AI虛擬穿搭技術風靡全球，在各大型商場與品牌專櫃快速崛起，資策會從紡織業的虛擬試衣切入，特別針對東方人體格，打造亞洲專屬AI模型，模型辨識準確率可提升35%，為傳統紡織業創新賦能。而消費者在試衣的同時，也可即時進行服飾、鞋子、包款及配件等整體造型搭配，為顧客帶來新穎的互動體驗。未來將持續擴展至商場導購、智慧樂園等多元領域。

而面對臺灣高齡化人口眾多，資策會協助業者樂齡智造與群創光電，整合與運用高端顯示技術與AI，發展智慧醫療應用，像是針對失智長者的「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，以多點觸控螢幕技術，搭載可量化、可追蹤的互動式認知訓練內容，以多人遊戲的方式，提升長者的認知功能與社交參與度，目前已導入秀傳醫療體系的秀和苑日照中心，廣受照服員與長者肯定。

資策會從技術研發到應用落地，正一步步透過AI讓人們感受智慧科技未來樣貌，憑藉累積多年的實務經驗與專業知識，系統化整理出企業導入AI所需具備的素養、AI架構與實踐方法等指引，免費提供企業與開發者參考，期望加速各行各業有效導入AI，共同邁向安全、貼心、多元的智慧生活。