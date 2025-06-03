快訊

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

AI無所不在！資策會AI五大應用落地 打造智慧生活日常

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
資策會透過AI沉浸互動服務，提供消費者多元選項之個人化即時穿搭建議。資策會／提供
資策會透過AI沉浸互動服務，提供消費者多元選項之個人化即時穿搭建議。資策會／提供

人工智慧（AI）正迅速改變全球產業與社會樣貌，根據財團法人資訊工業策進會（資策會）MIC調查，2024年臺灣五大行業中已有19%具有採用生成式AI的意願或實際行動，金融保險業高達25%、製造業22%居次，從生產模式、生活型態到城市治理，各行6業皆面臨前所未有的轉型需求。資策會多年來深耕AI技術，全面布局交通、工業、資安、文化與醫療等五大應用場域，助力臺灣產業數位升級，為智慧生活鋪路。

智慧交通、資安與工業技術落地 強化產業安全與效率

資策會重視AI技術落地應用，從用路人最有感的智慧交通開始，推出「AI熱成像AR-HUD智慧駕駛警示系統」，能在低光源、雨霧等環境中提升盲點偵測與防撞警示率至95%以上，有效提升用路人的安全；在交通違規偵測上也研發「交通安全防護AI技術」，精確辨識混合車流中的車輛類型、軌跡與行為，已部署於新北、台中、高雄等地超過265處站點，實證顯示於台中市設置路口後，事故率下降39%，有效提升路口交通安全。

隨著萬物聯網時代的到來，智慧科技應用日益多元，人工智慧的可靠性與資訊安全問題也成為持續關注的焦點。資策會為建立國內智慧車輛信賴環境，針對車載領域成立臺灣首家車輛軟體評測中心FAiTH（Formosa AI Trustworthy Hub），對車載AI系統提供感知評測服務，為未來智慧車輛保駕護航；同時規劃發展低軌衛星與次世代通訊資安防護技術，提供即時異常偵測與防禦能力，為物聯網建構安全穩固的運作環境。

在工業領域上，除了積極推動傳統工廠的智慧化轉型外，資策會也開發出「韌性供應鏈智慧預測分析系統」，將「可預測力」導入供應鏈中，以AI技術預測產線斷料風險並降低庫存成本、提升生產效率，多項技術也獲得國際大獎肯定。

AI走入文化與醫療生活 提升互動體驗與健康照護

為了讓AI應用更加貼近民眾生活日常，資策會發展「未來體驗創新實驗室」展現前瞻性的多元生活應用，從民眾休閒娛樂的文化科技展演著手，以近期與財團法人李登輝基金會合作的案例為例，透過李登輝總統生前的影像、聲音與文字資料訓練語言模型，不僅可模擬其思維邏輯與對談風格，還能重現他生前常唱的歌曲，展現AI在記憶傳承與互動科技上的創新可能。

「未來體驗創新實驗室」將關鍵技術延伸至百工百業，以「AI快研究」洞察服務業缺工的痛點，加上近年來AI虛擬穿搭技術風靡全球，在各大型商場與品牌專櫃快速崛起，資策會從紡織業的虛擬試衣切入，特別針對東方人體格，打造亞洲專屬AI模型，模型辨識準確率可提升35%，為傳統紡織業創新賦能。而消費者在試衣的同時，也可即時進行服飾、鞋子、包款及配件等整體造型搭配，為顧客帶來新穎的互動體驗。未來將持續擴展至商場導購、智慧樂園等多元領域。

而面對臺灣高齡化人口眾多，資策會協助業者樂齡智造與群創光電，整合與運用高端顯示技術與AI，發展智慧醫療應用，像是針對失智長者的「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，以多點觸控螢幕技術，搭載可量化、可追蹤的互動式認知訓練內容，以多人遊戲的方式，提升長者的認知功能與社交參與度，目前已導入秀傳醫療體系的秀和苑日照中心，廣受照服員與長者肯定。

資策會從技術研發到應用落地，正一步步透過AI讓人們感受智慧科技未來樣貌，憑藉累積多年的實務經驗與專業知識，系統化整理出企業導入AI所需具備的素養、AI架構與實踐方法等指引，免費提供企業與開發者參考，期望加速各行各業有效導入AI，共同邁向安全、貼心、多元的智慧生活。

資策會 資安 AI

延伸閱讀

開源技術在AI潮流下的重要性：風險與進步共存

金融學家養牛 劉泰英圓李登輝和牛夢 生命科學難度高 拚千頭達損益兩平掛牌上市

「臺灣人吃臺灣牛」 肉牛產業需制度化育種 阿輝伯保種源興牛 盼建在地特色和牛風味

【專家之眼】兩岸併購說用詞新穎 未見社會比較思考

相關新聞

台積電海外設廠技術會不會被偷？ 魏哲家拍胸脯保證：不會！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會，針對股東股東提問在美國等海外設廠背景下，技術是否存在外洩風險的疑慮，他明確說明台積電...

新台幣每升1%影響「營業利益率」0.4個百分點 魏哲家：匯率衝擊不小但台積可轉嫁商品售價

面對股東關注新台幣強勁升值，是否會衝擊台積電獲利，台積電董事長魏哲家今日明確回覆，匯率波動是台積電無法掌控的變數之一，新...

台積電股東會／股東建議漲價 董座魏哲家幽默：心裡想的怎麼好講

台積電（2330）3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一耐心回應股東五花八門的提問其中有股東建議反映成本等因素應...

台積電股東會／魏哲家收下工傷協會與工殤者家屬 遞交職災陳情書

台積電（2330）於3日召開股東會，工傷協會除了於場外舉行記者會，也在股東會中發言。針對協會就台積電廠區興建過程相關職災...

台積電股東會／中東有無設廠計畫？魏哲家4個字直球對決

台積電3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問說，期間回應股東提問中東有無設廠規畫，魏哲家直接回答四個...

台積電股東會登場 魏哲家：今年是穩定成長的一年 先進製程占比續揚

台積電今年股東常會首度移師竹北喜來登飯店舉行，這也是台積電在2020年新冠肺炎疫情發生後，首度移出總部在新竹國賓舉行後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。