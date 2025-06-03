富達看輝達財報 關注遭低估且也受惠於AI的科技股
輝達公布第1季財報之後，富達全球科技策略團隊認為，輝達整體表現略優於下調後預估值，財測也符合市場預期，但超越預期幅度明顯縮小。如果沒有對中國大陸限制出口，輝達獲利表現可能更佳。儘管Blackwell運作良好可支撐短期表現，但營收成長動能正在減弱，且毛利率可能逐漸下滑。
富達指出，超大規模資料中心的資本支出強度（資本支出與營收比值）已達歷史高點，未來資本支出成長預期將低於營收成長。此外，這些企業將使用更多內部開發晶片而非輝達的繪圖處理器（GPU）。
富達表示，GPU需求及人工智慧（AI）新創企業息息相關，這些新創企業相當仰賴外部資本，但獲取資金難度也愈來愈高。隨著企業擴大對AI布局，現有IT基礎建設更新需求會提高，因此傾向布局數據基礎建設軟體類股及傳統硬體設備商。
另外，富達認為，AI應用擴大，提高圖片和影像儲存的需求。硬碟產業因為供應管理更具規範、價格趨於穩定，預期利潤將高於過去。富達也關注過去被認為會受到AI影響的客戶服務和傳統資訊科技服務企業，這些企業更能導入AI，以提升價值。
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