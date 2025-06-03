快訊

雨彈襲來！19縣市「暴雨狂炸到晚間」 3縣市3小時累積雨量逾100毫米

三大法人再賣超11.7億元 百億護盤主力不是外資

志願序怎麼填？申請入學錄取名單公布 今年選系更多、大學問提3建議

用LINE Pay結帳 1動作「竟變成捐款」 他崩潰：怎麼用才對？

聯合新聞網／ 綜合報導
你平常有使用LINE Pay的習慣嗎？示意圖／LINE Pay提供
你平常有使用LINE Pay的習慣嗎？示意圖／LINE Pay提供

你平常有使用LINE Pay的習慣嗎？一名網友分享，自己近期才剛學會使用LINE Pay，在一間伴手禮店消費時，直接掃描QR Code要付款，結果店員告知那是捐款給公益單位的QR Code，讓他驚訝發現自己多付一筆錢。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「LINE Pay到底是自己掃還是給店家掃？」為題，指出自己近期才學會用電子支付，平常在便當店結帳，都是自己掃描店家的QR Code，輸入金額後給老闆確認。但近期去了一家伴手禮店，結帳時也掃了店家放置的QR Code，輸入金額並送出給對方確認，結果店員才告知那是捐款給公益團體的條碼。

這名網友進一步表示，店員稱LINE Pay需要自己開QR Code給他掃描，讓他相當不滿，覺得自己多付一筆錢，但後來想想是捐給流浪動物，做公益就算了，同時也好奇發問「LINE Pay到底是自己掃還是給店家掃？」

貼文一出後，不少網友都表示「兩種模式都有，店家有手機、平板，就他掃你；店家沒有，就變成你掃他然後輸入金額」、「都有，店家掃要有機器，給人掃只要一張圖，通常連鎖店或是一次導入多家pay的，才會有專用機器啦」、「有開發票通常都被掃，小店沒發票通常都要自己掃、輸入金額」、「遇過自己掃然後輸入金額的，也有遇過給店家掃條碼的，依照店家為主」。

發票 捐款 LINE

延伸閱讀

曾是假日親子聚集地…新北1商場成「三重無限城」 在地人直指沒落關鍵

不愧是鼎泰豐！候位廣播叫號藏「貼心細節」 網大讚：真是太國際化了

壽司郎「最強品項」是啥？一票網友激推3品項「不是壽司」

高鐵自由座夫妻偷坐商務車廂 他出「1神招反擊」全場喊爽

相關新聞

赴美投資千億美元提過早？魏哲家：應客戶要求宣布，能否增籌碼問政府

台積電董事長魏哲家今日在主持股東常會後與媒體座談時表示，台積電宣布赴美投資千億美元是根據客戶提出需求，且據台積電能實際執...

AI晶片哪家稱王？魏哲家：誰勝出都無妨 最後都找台積電

針對市場近期傳出AI晶片供應可能在明年出現過剩疑慮，台積電（2330）董事長魏哲家3日於股東會後接受媒體聯訪時回應表示，...

用LINE Pay結帳 1動作「竟變成捐款」 他崩潰：怎麼用才對？

你平常有使用LINE Pay的習慣嗎？一名網友分享，自己近期才剛學會使用LINE Pay，在一間伴手禮店消費時，直接掃描QR Code要付款，結果...

黃仁勳5月來台餐會 魏哲家：他要求台積電快備好產能

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月來台參加COMPUTEX台北國際電腦展，並宴請台灣供應鏈夥伴。台積電董事長暨總裁魏哲...

金寶股東會／集團總裁許勝雄交棒 董座由許介立接任

金寶（2312）3日召開股東常會，全面改選董事，會後並召開董事會，金仁寶集團總裁許勝雄正式交棒，由康舒（6282）董事長...

友輝首季獲利創10年新高 總經理辛隆賓：本季相若、但有匯損干擾

友輝（4933）總經理辛隆賓3日表示，友輝積極優化產品組合，提升高附加價值產品出貨比重。量子點膜已量產出貨面板廠客戶，毛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。