用LINE Pay結帳 1動作「竟變成捐款」 他崩潰：怎麼用才對？
你平常有使用LINE Pay的習慣嗎？一名網友分享，自己近期才剛學會使用LINE Pay，在一間伴手禮店消費時，直接掃描QR Code要付款，結果店員告知那是捐款給公益單位的QR Code，讓他驚訝發現自己多付一筆錢。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「LINE Pay到底是自己掃還是給店家掃？」為題，指出自己近期才學會用電子支付，平常在便當店結帳，都是自己掃描店家的QR Code，輸入金額後給老闆確認。但近期去了一家伴手禮店，結帳時也掃了店家放置的QR Code，輸入金額並送出給對方確認，結果店員才告知那是捐款給公益團體的條碼。
這名網友進一步表示，店員稱LINE Pay需要自己開QR Code給他掃描，讓他相當不滿，覺得自己多付一筆錢，但後來想想是捐給流浪動物，做公益就算了，同時也好奇發問「LINE Pay到底是自己掃還是給店家掃？」
貼文一出後，不少網友都表示「兩種模式都有，店家有手機、平板，就他掃你；店家沒有，就變成你掃他然後輸入金額」、「都有，店家掃要有機器，給人掃只要一張圖，通常連鎖店或是一次導入多家pay的，才會有專用機器啦」、「有開發票通常都被掃，小店沒發票通常都要自己掃、輸入金額」、「遇過自己掃然後輸入金額的，也有遇過給店家掃條碼的，依照店家為主」。
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