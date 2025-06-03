東元股東會／利明献上任一年自評「剛好及格」 目標公司年年提升5%

東元電機（1504）董事長利明献於3日股東常會後受訪時，針對全球經濟及地緣政治的高度不確定性，特別是關稅、匯率、利率及稅率等四大變數帶來的挑戰，指出東元將在2025年啟動的策略性營收成長計畫，並強調公司將積極轉型，強化在全球電氣化與綠色能源領域的布局。

利明献表示，當前全球貿易壁壘升高，尤其美國對台灣關稅政策的不確定性，已導致北美市場買方延遲決策，對供應鏈造成調整壓力。

他指出，這些動態的變數對企業營運成本影響甚鉅，特別衝擊了在競爭上相對弱勢的中小企業。

針對市場關心的匯率波動，利明献強調，東元在外幣的淨部位不大，且已建立成熟的避險機制。

他說明，雖然單一時間點的劇烈升值或貶值可能影響單月或單季財報，但從較長的時間來看，東元的避險策略足以攤平影響，因此匯率變化對公司基本營運影響不大。

他建議，企業應將匯率波動視為經營成本，並建立完善的預備金與避險機制。

在核心業務拓展方面，利明献強調東元將把握電力能源相關業務的龐大機會。他指出，全球各國對「強韌電網」的需求日增，同時能源多元化也是不可逆的趨勢。

他說，東元將持續研發更好的能源解決方案，特別看好AI基礎建設帶來的商機，因其對電力及能源解決方案的需求極為龐大，無論在美國、台灣或東南亞，東元都期望能深化參與。

利明献也透露，東元持續尋求新的併購機會以擴大布局，但他也謹慎表示併購案並非輕易可得。

對於上任一年來的表現，他謙虛地表示「剛好及格」，並期許公司每年都能提升5個百分點，展現對公司未來持續成長的期許與決心。