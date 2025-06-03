台積電股東會／股東建議漲價 董座魏哲家幽默：心裡想的怎麼好講

台積電（2330）3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一耐心回應股東五花八門的提問其中有股東建議反映成本等因素應漲價時幽默回說，「怎麼好講」，他並幽默說，「心裡想的事情嘴巴可不能回答」。語畢引發現場笑聲陣陣。

此外，今日股東會有股東問未來發展看法，他也幽默說，台積未來五年十年展望就是三個字「非常好」，至於施行細節則是公司機密，但請股東相信我們。期間有有「小何麗玲」稱號的資深股東黃雪芬獻花祝賀股價未來上1,500元，魏哲家也特別下台邀請團隊的兩位執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑一同接受獻花。

魏哲家今日回應股東提問再次展現幽默一面，他談到匯率議題說，關稅匯率兩個議題都不是台積主導的，匯率會影響到台積電的毛利率，講過好幾次升值1%影響毛利率0.4個百分點，是很大的數目，而最近新台幣升值8%毛利率已因此降低3個多百分點乘以三兆就知道我在講甚麼，怎麼辦？只能持續努力銷售我們的價值以及技術領先。

至於關稅議題，他也說，關稅對台積影響有一些但並非直接，因為關稅是進口商負擔而非出口，但關稅會讓物價變高，物價變高會讓需求降低，晶片生意就有可能受影響，我可跟各位保證AI需求非常高，台積儘量努力增加產能仍供不應求，只擔心全世界經濟往下，不過AI仍非常強勁預期台積今年營收盈餘都會再創歷史新高，台積要替股東創造更大價值。

股東聚焦環保議題的綠電ESG等項目，魏哲家說，台積股東水準很高非常聚焦此議題，股東問美國已開放企業自建電廠台灣還沒且綠電供不應求，魏哲家回應曾想過但法律規章仍要和政府配合，公司是儘量投資綠電發展不只給自己也給供應商。

所有綠電可買得到一定買 碳費會支持在環保上盡心力

魏哲家也說，再生能源綠電全力支持成本會高沒關係，環保我們一向重視，所有綠電可以買得到的我們一定買，政府收碳費我們會支持，成本會增加就增加吧，公司很會賺錢，也會在環保上盡心力，希望各位股東支持。

魏哲家也說，儘量往環保方面移動成本增加沒錯，但台積很會賺錢可應付這些成本增加任何環保與再生能源應用我們盡力支持。

綠電國外供給夠

股東問說海外廠已可綠電100%，後續AI產業也需要綠電是否影響ESG與客戶訂單。魏哲家回說，客戶承諾100%用綠電因國外供給夠，台積也是海外廠已可綠電100%。台灣會盡量用綠電能用就用，也讓供應用，並和政府密切聯繫，希望綠電產業持續發展。