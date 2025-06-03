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台積電股東會／魏哲家收下工傷協會與工殤者家屬 遞交職災陳情書

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台積電董事長暨總裁魏哲家接下工傷協會與工殤者家屬遞交的陳情書。記者鐘惠玲／攝影
台積電董事長暨總裁魏哲家接下工傷協會與工殤者家屬遞交的陳情書。記者鐘惠玲／攝影

台積電（2330）於3日召開股東會，工傷協會除了於場外舉行記者會，也在股東會中發言。針對協會就台積電廠區興建過程相關職災處理若干質疑，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，生命無價，有所不足之處，他代表公司致歉。台積電很努力，不只會賺錢，還有社會責任，不是賠錢了事。

魏哲家指出，一直在想如何加強管理，很想把每件事情都管理得很好，工安與環保議題不能妥協，公司在世界各地蓋工廠，若發現管理措施比台灣更為完整，也會思考是不是利用從各地得到的經驗，來加強台灣相關部分。

魏哲家也提到，在台灣這部分，他會加強相關人力，能親自管的就親自管理，把危害降到最低。至於工傷協會發言指控台積電在若干職災事件發生後不聞不問，魏哲家強調是第一次聽到，相關事件發生時都有派人去了解。

同時，對於工傷協會發言質疑曾於去年底針對職災事件發文給台積電，但至今尚未獲得回應，是不是因為認為協會單位規模小，魏哲家當場說絕對沒有，也疑惑已經「這麼久？」台積電人資單位則回應表示，確實有收件，已有所研擬，施行細節還要確認與討論。

魏哲家最後也在股東會會場中，接下工傷協會與工殤者家屬所遞交的陳情書。

魏哲家 股東會 台積電

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