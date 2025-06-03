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台積電股東會／魏哲家收下工傷協會與工殤者家屬 遞交職災陳情書
台積電（2330）於3日召開股東會，工傷協會除了於場外舉行記者會，也在股東會中發言。針對協會就台積電廠區興建過程相關職災處理若干質疑，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，生命無價，有所不足之處，他代表公司致歉。台積電很努力，不只會賺錢，還有社會責任，不是賠錢了事。
魏哲家指出，一直在想如何加強管理，很想把每件事情都管理得很好，工安與環保議題不能妥協，公司在世界各地蓋工廠，若發現管理措施比台灣更為完整，也會思考是不是利用從各地得到的經驗，來加強台灣相關部分。
魏哲家也提到，在台灣這部分，他會加強相關人力，能親自管的就親自管理，把危害降到最低。至於工傷協會發言指控台積電在若干職災事件發生後不聞不問，魏哲家強調是第一次聽到，相關事件發生時都有派人去了解。
同時，對於工傷協會發言質疑曾於去年底針對職災事件發文給台積電，但至今尚未獲得回應，是不是因為認為協會單位規模小，魏哲家當場說絕對沒有，也疑惑已經「這麼久？」台積電人資單位則回應表示，確實有收件，已有所研擬，施行細節還要確認與討論。
魏哲家最後也在股東會會場中，接下工傷協會與工殤者家屬所遞交的陳情書。
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