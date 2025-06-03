東元股東會／啟動2025年營收成長計畫 聚焦電氣化與綠能轉型

東元電機（1504）於3日召開股東常會，由董事長利明献首度主持。會中除了通過2024年度財報及盈餘分配案，並決議每股配發現金股利2.2元外，利明献更明確指出，東元將在2025年啟動策略性營收成長計畫。公司目標積極轉型，成為全球電氣化與綠色能源的核心驅動者，引領企業邁向永續新里程碑。

展望2025年，東元有多項關鍵布局，有望帶動營收顯著成長。預計第3季將推出全新1000噸冰水主機，鎖定大型商辦與廠房的節能需求市場。

此外，東元機器人領域的首批機器狗關節模組亦將正式出貨，展現公司拓展智慧機械與應用市場的決心。

東元指出，公司在過去一年已積極深化核心競爭力，布局高潛力業務。電氣化方面，透過併購伸昌電機與易唯科電機，快速切入變壓器及電動車電驅橋系統市場，強化產品線。

同時，併購馬來西亞的NCL Energy，則成功進軍東南亞資料中心機電工程市場，擴大海外事業版圖。

綠色能源方面，東元持續保持領先地位。公司承攬的離岸風電陸上變電站規模已達2.5GW，並成功取得台電STATCOM工程400MVA容量，成為台電強韌電網計畫的重要參與者。

此外，在氫能應用領域也已獲得北美製氫設備訂單，顯示東元在多樣化綠能解決方案上的實力與市場潛力。

展望未來，東元將持續拓展國際市場。重點布局包括北美AI資料中心與新能源市場、東南亞工程與產品供應鏈版圖，以及全球電動載具與無人機動力系統商機。

同時，東元也將積極擴大虛擬電廠與售電業務規模，並推展ESCO平台，協助客戶實現深度節能。