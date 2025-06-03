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魏哲家：台積電未來5到10年 「非常好 ！」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長魏哲家今年首次主持股東會，展現高度耐心及EQ，幽默回答股東提問。也給出台積電未來將會非常好的強烈信心。記者季相儒／攝影
台積電董事長魏哲家今年首次主持股東會，展現高度耐心及EQ，幽默回答股東提問。也給出台積電未來將會非常好的強烈信心。記者季相儒／攝影

台積電今日舉行股東會，董事長魏哲家對於股東提問台積電未來5到10年的發展，他很幽默地說：「我用『非常好』三個字回答，至於細節牽涉營運祕密，就不便多做說明。」

今日股東會上小股東輪番上陣提問，魏哲家展現高度耐心及EQ，不卑不亢，往年都會上台送花的職業股東黃雪芬，今年也一如往常送花，但魏哲家技巧性拉著經營團隊接受送花並合影。

魏哲家 股東會 台積電

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