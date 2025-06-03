魏哲家：台積電未來5到10年 「非常好 ！」

台積電今日舉行股東會，董事長魏哲家對於股東提問台積電未來5到10年的發展，他很幽默地說：「我用『非常好』三個字回答，至於細節牽涉營運祕密，就不便多做說明。」

今日股東會上小股東輪番上陣提問，魏哲家展現高度耐心及EQ，不卑不亢，往年都會上台送花的職業股東黃雪芬，今年也一如往常送花，但魏哲家技巧性拉著經營團隊接受送花並合影。