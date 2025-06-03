台積電股東會／人型機器人晶片成新動能 預估2026年起貢獻營收

晶圓代工龍頭台積電（2330）於3日召開股東常會，有股東關心公司是否已接獲人型機器人相關的晶片訂單，並詢問未來對營收的具體影響時間點。

對此，台積電董事長暨總裁魏哲家簡潔回應：「很好。」他表示，台積電確實已開始接獲來自人型機器人應用的先進晶片訂單，目前已對公司營收產生初步貢獻，預計將自2026年或2027年起有更顯著表現。

魏哲家強調，這些訂單的成長性明確，未來必定會在公司財報中反映出來。隨著AI與智慧機器人應用快速拓展，人型機器人有望成為台積電未來數年重要的成長動能之一。