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台積電股東會／「綠電能買就買」！魏哲家：賺錢也要為環保盡心力

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）3日召開股東常會，會中「綠電採購進度」成為焦點議題之一。多位股東關注台灣綠電供應吃緊、碳費即將實施，以及公司是否會直接投資再生能源案場。

台積電董事長暨總裁魏哲家強調：「所有綠電我們可以買到的，我們一定買。」即使成本偏高，公司仍願意承擔，「台積電會賺錢，但也會對環保盡一份心力。」

他進一步指出，公司確實曾考慮自建電廠以供應綠電，但礙於台灣現行法律與電業法規限制，目前仍須配合政府政策推動。「我們非常支持政府的綠能方向，也會與供應鏈夥伴攜手努力。」

魏哲家坦言，台積電在台灣的用電成本高居前兩名，但再生能源仍是公司長期策略之一，不只供應自身使用，也希望提供給上下游廠商使用，進一步帶動產業減碳。

針對即將上路的碳費制度與國際碳關稅壓力，魏哲家表示，公司「不會退縮」，若綠電無法完全取得，就依法繳納碳費。他說：「成本高一點沒關係，這是我們願意承擔的責任。」

此外，對於綠電長期供應穩定性，台積電表示將持續關注台灣再生能源發展趨勢，並視未來政策與市場條件，評估包括風電在內的潛在合作機會。

公司重申，其2040年100%使用再生能源的承諾不變，2030年前營運用電將有六成以上來自綠電。台積電也將每年公告使用進度、擴大綠電採購，並推動供應商共同加入轉型行列。

綠電 台積電 再生能源

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