台積電海外設廠技術會不會被偷？ 魏哲家拍胸脯保證：不會！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會，針對股東股東提問在美國等海外設廠背景下，技術是否存在外洩風險的疑慮，他明確說明台積電技術成果是經數萬人努力且長年累月而成，絕非幾十人或數百人就能偷走，他也信心保證說：「絕不會！」

魏哲家說，台積電核心技術是由1萬名研發工程師長期努力的結晶，再加上也接近相同員額的生產線工程師持續的技術改進與優化。這種深度整合的技術體系，絕非簡單的技術竊取所能獲得。

「如果這樣子這麼容易就被偷走，台積電今天不會是這個樣子。」他強調，現有的技術領先地位正是建立在這種複雜且難以複製的技術積累基礎上。

魏哲家詳細說明技術從研發到量產的複雜過程。研發成果首先會送到接收研發成果的試產線試產，該生產線需要繼續努力半年至一年時間，才能進入大量生產階段。這個過程所投入的心力、努力和資源，遠超外界想像。

更關鍵的是技術轉移的人力需求。當新技術要轉移到量產階段時，生產線同仁需要派遣四、五百人前往學習。到真正生產時，不僅這四、五百人要回到原廠，且還得再派遣兩、三百人協助將所有製程完整建置到新的生產地點。魏哲家用台積電長期累積的技術成就及嚴謹的機密管控，說明要偷台積電技術是極為困難。

魏哲家強調，隨著台積電技術日益精進，已經不是一個人、十個人甚至一百個人就能竊取的層級。台積電的技術優勢建立在龐大的人力投入、長期的經驗累積，以及複雜的製程整合能力上。

基於對自身技術保護能力的信心，魏哲家表示：「我們有信心在全世界各地設工廠，我們就有信心我們的技術不會外流出去，不會洩露。」