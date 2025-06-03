護國神山背後的陰影 台積電工殤頻發 家屬淚訴重視安全
台積電素有「護國神山」之稱，是支撐台灣經濟的重要支柱，但在擴廠的背後，卻隱藏著近年工安事故頻傳的陰影。工殤者家屬今早在台積電股東會前，淚訴弟弟協助台積電十八A廠安裝管路時，遭到重達900多公斤的機組撞擊頭部喪命，「台積電要肩負企業責任，避免悲劇重演。」
去年9月5日下午4點，40歲的黃信壹在南科協助台積電十八A廠進行冰水閥組氣動控制閥的安裝作業，遭到重達900多公斤的機組撞擊頭部，導致顱內出血，不幸喪命。他的胞姊說，事故發生後，承包商意有所指將責任推卸給已離世的阿壹，稱是他的疏忽導致意外。家屬無法接受這樣的說法。
家屬前往現場的門口進行招魂儀式時，台積電無人出席，至今都未曾向家屬表達慰問，阿壹的姊姊表示，非常心寒與失望。後來在尋求法律與政府單位協助的過程中，律師、議員及立委都告知，由於阿壹未婚，雙親皆已離世，兄弟姊妹僅為旁系血親，因此依「勞基法」，家屬僅能獲得喪葬費5個月及死亡補償40個月，而無法依民法請求合理賠償。
直至後續的調解過程中，透過工傷協會尋求協助，盼能促成公正的調解，但台積電依舊缺席，讓家屬憤怒包商律師基於「法律不需賠償」的立場，提出極低的和解金，無異於羞辱家屬，她流淚「失去至親已是巨大的痛苦，為何還要承受這樣的委屈？」
後來在工傷協會的支持下，拒絕了不合理的和解。阿壹的姊姊表示，或許因為擔心家屬抗議台積電，承包商才改變態度，主動談和解達成協議。「最近看到嘉義台積電再次發生工殤意外，造成勞工死亡與重傷，看了心很痛也很憤怒，台積電仍未做好職災預防，讓悲劇一再發生。」她無奈的說。
工傷協會常務理事林淑真指出，台積電自家員工的職災率不高，重大職災罕見。然而，這只是表象。台積電的職災多發生在承攬商與下包商的高風險工程，包括墜落事故、管線與桶槽安裝、密閉空間內有害氣體、感電、夾壓、撞擊等各類危險。
林淑真說，憤怒的是，在8件重大職災案例中，台積電有7件僅以業主身份存在，完全沒違法，也不需負任何責任。「這究竟是制度在縱容台積電，還是經濟部科學園區管理委員會刻意迴避台積電該負的責任？原本應由勞動部職安署負責的勞動檢查，卻被授權給科管會，這樣的安排究竟是為了什麼？」
工作傷害受害人協會指出，台積電未能有效管控層層外包、趕工文化、教育訓練不足與監督管理鬆散等問題，導致工殤事件頻繁發生，讓無數家庭破碎，勞工終身殘疾，陷入痛苦的深淵。
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