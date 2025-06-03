台積電股東會／財務長黃仁昭：普通股轉換ADR目前不打算
台積電３日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問，期間有股東提問台積電台股現股表現落後ADR報酬。該議題點名台積電財務長黃仁昭回答，他說，台積考慮過普通股轉換ADR，不過怕衝擊ADR價格與台股現股，目前不打算。
股東提問台股現股落後ADR報酬。黃仁昭回說，兩者之間的差異並非一直存在真正原因是供需，若買ADR是得到報酬ADR買台股現股得到的是現股報酬，台積考慮過是否普通股轉換ADR，若一夕之間開放可以想見會有很多轉ADR賣出對ADR價格會有很大衝擊，並將回頭衝擊台股現股，因此目前不打算這麼做。
黃仁昭也回說，後續若市場穩定一點再來可以開放，公司研究持續觀察市場情況也請投資銀行研究。
股東關注配息比率拉升替股東加薪
至於股東關注配息比率拉升替股東加薪，黃仁昭也回說，台積季配息希望穩健拉升，配發率不是用EPS去計算而是用現金流去計算，目前是現金流七成配發，後續希望穩定持續拉升。
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