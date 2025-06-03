赴中東設晶圓廠？ 魏哲家直球回應說：「不會！」

台積電董事長魏哲家今日針對股東提問是否考慮赴中東設立12吋晶圓廠，他直球回應，答案是「不會」。

魏哲家強調，有關台積電海外布局老是謠言滿天飛，上次回答英特爾相關議題（指外界傳出與英特爾可能合資的議題），這次是中東，下次可能要回答非洲，但所有問題的答案都是不會。

魏哲家稍早提到台積電赴海外設廠，都是因應客戶需求，美國如此，日本和德國也都是如此。