台積電股東會／技術外流質疑再起！魏哲家霸氣回「不會」並揭密防線
面對股東對美國設廠可能導致技術外流的疑慮，台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家在3日的股東會上，明確以「不會」兩字回應，展現對公司技術保護機制的高度自信。
他進一步說明，台積電的製程技術並非紙上藍圖，而是超過一萬名研發與生產工程師多年來反覆驗證的成果。每一項新技術在量產前，必須先於「母廠（Mother Fab）」進行長期驗證與優化，歷經半年至一年的反覆打磨，才能進入真正的大量製造階段。
針對外界「技術會不會被偷」的說法，魏哲家以實際數據反問：「我們導入一個技術到國外，需要派出四、五百人到新竹訓練，再派兩、三百人去現場支援。如果有人要偷，難道也能帶幾百人來說『我是來偷的』嗎？」此番回應引起現場笑聲與掌聲，顯示股東對公司防範機制的高度認同。
他強調，正是因為這樣深厚而密集的實作能力與文化，台積電能在全球布局中同時保有技術領先與機密安全。魏哲家重申，公司有信心在全球設廠的同時，依然能確保核心技術不會外洩。
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