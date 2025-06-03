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台積電股東會／中東有無設廠計畫？魏哲家4個字直球對決

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問說，期間回應股東提問中東有無設廠規畫，魏哲家直接回答四個字「就是不會」，並幽默說，「這謠言滿天飛」，恐怕下次要回非洲議題了。記者尹慧中攝影
台積電3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問說，期間回應股東提問中東有無設廠規畫，魏哲家直接回答四個字「就是不會」，並幽默說，「這謠言滿天飛」，恐怕下次要回非洲議題了。記者尹慧中攝影

台積電3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問說，期間回應股東提問中東有無設廠規畫，魏哲家直接回答四個字「就是不會」，並幽默說，「這謠言滿天飛」，恐怕下次要回非洲議題了。

去年市場已謠傳中東邀請台積設廠，不過當時台積已澄清否認，近期傳聞再度出現，對此，魏哲家今日回應股東提問時幽默說，中東有無設廠計畫這謠言滿天飛，上次我才回答英特爾問題，下次恐怕要回答非洲，答案是「就是不會」，就結束了。

先前美國市場傳出美國官方大力邀請台積電投資英特爾晶圓廠，魏哲家已在4月法說會上直接否認。破除結親英特爾IFS市場傳聞。

先前美國官方大力邀巧台積電結親英特爾IFS傳聞籠罩之下，台積技術外流議題持續成為市場話題並干擾股價表現，魏哲家日前在法說會上親自給答案，粉碎外界傳聞。當時，魏哲家直言，台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。

魏哲家 股東 台積電

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