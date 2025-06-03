聽新聞
0:00 / 0:00
台積電股東會／中東有無設廠計畫？魏哲家4個字直球對決
台積電3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問說，期間回應股東提問中東有無設廠規畫，魏哲家直接回答四個字「就是不會」，並幽默說，「這謠言滿天飛」，恐怕下次要回非洲議題了。
去年市場已謠傳中東邀請台積設廠，不過當時台積已澄清否認，近期傳聞再度出現，對此，魏哲家今日回應股東提問時幽默說，中東有無設廠計畫這謠言滿天飛，上次我才回答英特爾問題，下次恐怕要回答非洲，答案是「就是不會」，就結束了。
先前美國市場傳出美國官方大力邀請台積電投資英特爾晶圓廠，魏哲家已在4月法說會上直接否認。破除結親英特爾IFS市場傳聞。
先前美國官方大力邀巧台積電結親英特爾IFS傳聞籠罩之下，台積技術外流議題持續成為市場話題並干擾股價表現，魏哲家日前在法說會上親自給答案，粉碎外界傳聞。當時，魏哲家直言，台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言