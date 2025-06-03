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台積電股東會／是否赴中東設廠？魏哲家直球回答不會

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台積電召開股東會，台積電董事長暨總裁魏哲家於會中回答股東提問。照片／鐘惠玲攝影
台積電召開股東會，台積電董事長暨總裁魏哲家於會中回答股東提問。照片／鐘惠玲攝影

台積電（2330）於3日召開股東會，針對中東設廠的消息，台積電董事長暨總裁魏哲家在台上直球回應，答案是「不會」。

魏哲家說，這謠言滿天飛，上次回答英特爾相關議題（指外界傳出與英特爾可能合資的議題），這次是中東，下次可能要回答非洲，但所有問題的答案都是不會。

英特爾 台積電 中東

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