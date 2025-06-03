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台積電股東會／魏哲家：人形機器人AI已有成果 多買台積股票不會錯
台積電（2330）3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問說，期間提到人形機器人、AI已有成果現在開始反映在財報上，他並幽默說，謝謝股東支持，多買台積股票就不會錯。
股東關注人形機器人晶片訂單情況是否要等到2026年才有成效，魏哲家回答說，兩個字很好，現在已經開始不必等2026-2027年才開始，現在就會反映在財報上。
至於股東關注是否和AI公司合作改善製程，魏哲家回答說，台積製造世界第一是不遺餘力增進功力也運用AI增強能力所有能用工具都用，變世界第一不是甚麼都不知道不小心，最主要是持續努力而且兢兢業業往前，謝謝股東關心就是生意很好。
魏哲家也回答說，所有AI分為軟體硬體發展軟體deepseek ChatGPT都是LLM需要硬體也就是台積電晶片支援，我在法說會上說過全世界的AI公司都是要和台積合作，客戶對我們信心足夠，沒有其他考量都會用台積電。我們責任就是要給客人足夠晶片今天正在努力中、這也表示產能表示還不夠，但不要講出去，現在就看到成果。謝謝股東支持，多買股票就不會錯。
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