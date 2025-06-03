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魏哲家：關稅非直接影響 台積電擔心是關稅衝擊全球需求

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長魏哲家主持台積電股東會。記者季相儒／攝影
台積電董事長魏哲家主持台積電股東會。記者季相儒／攝影

台積電董事長魏哲家今日回答股東提問美國課徵關稅時表示，關稅是進口商要負責，並不會直接影響台積電，不過台積電擔心的是關稅會使物價提高 ，進而需求降低，就會影響台積電生意，儘管AI大趨勢，生意還是非常好 ，但公司還是會擔心全世界經濟往下掉。

台積電今日上午舉行股東會，小股東發問：若美國對台灣對等關稅課徵10%到30%不等的稅率，是否會影響公司營運？台積電又有何因應對策？魏哲家幽默地說，股東問了很難回答的問題，又是台積電無法掌控的變數之一。不過他仍做了以上回答。

魏哲家並重申，現況AI還是非常強勁， 台積電今年營收年增率仍可達20中位數百分比， 今年營收和盈餘都會再創歷史新高， 會為股東創造價值。

關稅 股東會 台積電

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