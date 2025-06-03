聽新聞
0:00 / 0:00
魏哲家：關稅非直接影響 台積電擔心是關稅衝擊全球需求
台積電董事長魏哲家今日回答股東提問美國課徵關稅時表示，關稅是進口商要負責，並不會直接影響台積電，不過台積電擔心的是關稅會使物價提高 ，進而需求降低，就會影響台積電生意，儘管AI大趨勢，生意還是非常好 ，但公司還是會擔心全世界經濟往下掉。
台積電今日上午舉行股東會，小股東發問：若美國對台灣對等關稅課徵10%到30%不等的稅率，是否會影響公司營運？台積電又有何因應對策？魏哲家幽默地說，股東問了很難回答的問題，又是台積電無法掌控的變數之一。不過他仍做了以上回答。
魏哲家並重申，現況AI還是非常強勁， 台積電今年營收年增率仍可達20中位數百分比， 今年營收和盈餘都會再創歷史新高， 會為股東創造價值。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言