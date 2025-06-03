台積電股東會／國外設廠怕技術外流？魏哲家霸氣宣示不會

台積電（2330）於3日舉行股東會，針對股東提問台積電到國外設廠，公司技術機密是否可能會被偷走？台積電董事長暨總裁魏哲家霸氣以「不會」兩個字來回答。

魏哲家進一步解釋，台積電的技術是一萬名研發工程師的工作成果，然後再以大約相同人數的工程師精進，如果這麼容易被偷走，台積電就不會有今日的局面。

魏哲家說，台積電的技術成果開發出來後，先放到mother fab，再繼續努力到大量生產階段，外界對於這過程中所需要的努力可能很難想像，需要生產線大約四、五百人去新竹學習，另外還要派兩、三百人去設置，這不是派10人、百人就可來偷取。

魏哲家強調，有信心於全球設置工廠，並確保技術不會外流或洩密。