台積電股東會／魏哲家：預期今年盈餘創新高 替股東創造更大價值
台積電（2330）3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問說，AI需求仍非常強勁，預期台積今年營收盈餘都會再創歷史新高，台積只有一件事情要替股東創造更大價值。
股東關注若後續關稅10%或15-20%怎麼辦，魏哲家回應說，「其實關稅對台積影響有一些但並非直接，因為關稅是進口商負擔而非出口，但關稅會讓物價變高，物價變高會讓需求降低，晶片生意就有可能受影響。」
魏哲家說，「我可跟各位保證AI需求非常高，但台積儘量努力增加產能仍供不應求，只擔心全世界經濟往下，不過AI仍非常強勁預期台積今年營收盈餘都會再創歷史新高，只有一件事情要替股東創造更大價值。」
有股東產能過剩議題，魏哲家也直言，所有客戶沒一個客戶不積極，所有需求加起來一定超過全人類可吸收，不過公司有一套制度系統和客戶一直溝通，有自己的市場調查，最近又發展出和客戶的客戶溝通理解真實需求。
魏哲家也說，台積每年要花錢投資，今年400億美元需要跟董事會解釋表達看法執行須經過非常小心不犯錯過程，台積這幾年財務結果不錯做得還好，但公司每年都要創新高，先前從白宮回來又見總統有點累，股東誇獎不敢當。至於若說到國外廠區，台積從台灣美國德國乃至新加坡產線的複製已有一套系統可達到一致良率。
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