每升值一元影響毛利0.4% 魏哲家：匯率衝擊不小但台積可轉嫁商品售價

面對股東關注新台幣強勁升值，是否會衝擊台積電獲利，台積電董事長魏哲家今日明確回覆，匯率波動是台積電無法掌控的變數之一，新台幣對美元每升值1元，影響台積電毛利率約0.4%，以5月新台幣升值逾3%，再把這個影響數乘以高達3兆元的營收，即可知影響還是非常大，不過台積電努力做、 把技術維持第一，「相信可以賣我們應該賣的價值！」

魏哲家說到此，強調大家應該聽得懂他說的話，其實他是要告訴股東，台積電的技術領先地位，可以轉嫁到產品售價，台積電可以漲價。

魏哲家強調，台積電為什麼有本事這樣做，那是因為現有很負責研發和生產的二位執行副總經理，帶給研發和營運人員把技術做到世界領先地位，因而當全球匯率波動，台積電今年營收和獲利有信心再創新高。