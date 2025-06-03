金寶股東會／總座陳威昌：匯率為重要影響因素！菲國有望大啖轉單

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，面對美中關稅造成的影響，總經理陳威昌坦言，匯率對我們來說，的確是一個很重要的影響因素，因此我們也積極在全球各地設產線，以因應關稅變動帶來的影響，而近期很多客戶向團隊提及，在菲律賓生產的需求，主要是因為美國關稅對菲律賓地區造成的影響較小，而我們都已經完成調研，若客戶有需要，我們隨時都能提供。

展望未來，陳威昌強調，儘管市場環境仍然充滿挑戰，但團隊透過研發新產品、調整全球產能、降低生產成本的措施，因此對未來發展仍充滿信心。

金寶2024年稅後純益達16.46億元，營運表現攀上近十年的高點，年增1.19倍，每股純益1.11元，而董事會也決議去年度盈餘每股擬配發現金股利0.6元，為近17年來配息新高。而團隊今日也在深坑總部召開114年度股東大會，董事長許勝雄、及總經理陳威昌也親自現身主持，針對2024年度的營業狀況。陳威昌表示，儘管面臨全球經濟挑戰，金寶在過去一年中仍然實現了穩定的成長。

而今年第1季的營業金額，相較於去年也成長了27%，自己期待在接下來的幾個季度中，繼續提升競爭力，獲得客戶及社會的肯定。

陳威昌指出，113年度的營業報告分為兩部分：回顧過去一年的表現及未來四年的展望。他提到，自2012年以來，公司經歷了多次挑戰，包括通膨及全球主要國家的選舉等因素，這些都對經濟增長造成了一定的影響。然而，金寶電子在這些困難中依然保持了良好的獲利狀態，並持續進行組織精實及資金運用的優化。

海外擴展計畫

在海外擴展方面，陳威昌透露公司在泰國的擴建計畫已經進展順利，目前在泰國擁有超過100,000平方米的廠區。此外，金寶電子在巴西也積極設立新廠，以滿足當地生產需求，並利用當地的稅收優惠政策。至於新產品發展方面，陳威昌強調，公司在產品開發方面不斷創新，從傳統的噴風印表機轉型為雷射印表機及固態硬碟等新產品，並積極進軍汽車電子市場，開發自動駕駛相關技術。

針對ESG成果，陳威昌表示，金寶電子在環境、社會及公司治理（ESG）方面，也已取得了顯著成果。他表示，公司已通過ISO 50001和ISO 14067認證，並在科學減碳目標方面獲得肯定。去年，金寶電子在電子行業競爭力評比中獲得第二名，顯示出其對可持續發展的承諾。

陳威昌強調，ESG代表的就是團隊對「與環境、社會共融」對重視，同時也是向社會的承諾，他宣示「我們不但會努力去做、也將會持續帶領團隊繼續前進。」