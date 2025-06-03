金寶股東會／總座陳威昌：匯率為重要影響因素！菲國有望大啖轉單
老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，面對美中關稅造成的影響，總經理陳威昌坦言，匯率對我們來說，的確是一個很重要的影響因素，因此我們也積極在全球各地設產線，以因應關稅變動帶來的影響，而近期很多客戶向團隊提及，在菲律賓生產的需求，主要是因為美國關稅對菲律賓地區造成的影響較小，而我們都已經完成調研，若客戶有需要，我們隨時都能提供。
展望未來，陳威昌強調，儘管市場環境仍然充滿挑戰，但團隊透過研發新產品、調整全球產能、降低生產成本的措施，因此對未來發展仍充滿信心。
金寶2024年稅後純益達16.46億元，營運表現攀上近十年的高點，年增1.19倍，每股純益1.11元，而董事會也決議去年度盈餘每股擬配發現金股利0.6元，為近17年來配息新高。而團隊今日也在深坑總部召開114年度股東大會，董事長許勝雄、及總經理陳威昌也親自現身主持，針對2024年度的營業狀況。陳威昌表示，儘管面臨全球經濟挑戰，金寶在過去一年中仍然實現了穩定的成長。
而今年第1季的營業金額，相較於去年也成長了27%，自己期待在接下來的幾個季度中，繼續提升競爭力，獲得客戶及社會的肯定。
陳威昌指出，113年度的營業報告分為兩部分：回顧過去一年的表現及未來四年的展望。他提到，自2012年以來，公司經歷了多次挑戰，包括通膨及全球主要國家的選舉等因素，這些都對經濟增長造成了一定的影響。然而，金寶電子在這些困難中依然保持了良好的獲利狀態，並持續進行組織精實及資金運用的優化。
海外擴展計畫
在海外擴展方面，陳威昌透露公司在泰國的擴建計畫已經進展順利，目前在泰國擁有超過100,000平方米的廠區。此外，金寶電子在巴西也積極設立新廠，以滿足當地生產需求，並利用當地的稅收優惠政策。至於新產品發展方面，陳威昌強調，公司在產品開發方面不斷創新，從傳統的噴風印表機轉型為雷射印表機及固態硬碟等新產品，並積極進軍汽車電子市場，開發自動駕駛相關技術。
針對ESG成果，陳威昌表示，金寶電子在環境、社會及公司治理（ESG）方面，也已取得了顯著成果。他表示，公司已通過ISO 50001和ISO 14067認證，並在科學減碳目標方面獲得肯定。去年，金寶電子在電子行業競爭力評比中獲得第二名，顯示出其對可持續發展的承諾。
陳威昌強調，ESG代表的就是團隊對「與環境、社會共融」對重視，同時也是向社會的承諾，他宣示「我們不但會努力去做、也將會持續帶領團隊繼續前進。」
陳威昌透露，金寶目前已達成了原先設定的科學減碳目標，這是我們對公民社會的承諾，而在社會共融方面，我們也都有跟芥菜種會合作，讓山地青年可以回歸山林。而近日社會媒體上有傳出，第1季出貨提前的狀況，他坦言，的確是有這個狀況，但隨著整體競爭力的提升，自己對下半年發展仍然保持信心。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言