快訊

Sony政策大轉彎！Xperia 1 VII採「代工生產」 自家生產手機改全外包

取消葉伊恬參賽資格槓上體育署 桌協楊正雄桌壇極高地位曝光

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

金寶股東會／總座陳威昌：匯率為重要影響因素！菲國有望大啖轉單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，面對美中關稅造成的影響，總經理陳威昌坦言，匯率對我們來說，的確是一個很重要的影響因素，因此我們也積極在全球各地設產線，以因應關稅變動帶來的影響，而近期很多客戶向團隊提及，在菲律賓生產的需求，主要是因為美國關稅對菲律賓地區造成的影響較小，而我們都已經完成調研，若客戶有需要，我們隨時都能提供。

展望未來，陳威昌強調，儘管市場環境仍然充滿挑戰，但團隊透過研發新產品、調整全球產能、降低生產成本的措施，因此對未來發展仍充滿信心。

金寶2024年稅後純益達16.46億元，營運表現攀上近十年的高點，年增1.19倍，每股純益1.11元，而董事會也決議去年度盈餘每股擬配發現金股利0.6元，為近17年來配息新高。而團隊今日也在深坑總部召開114年度股東大會，董事長許勝雄、及總經理陳威昌也親自現身主持，針對2024年度的營業狀況。陳威昌表示，儘管面臨全球經濟挑戰，金寶在過去一年中仍然實現了穩定的成長。

而今年第1季的營業金額，相較於去年也成長了27%，自己期待在接下來的幾個季度中，繼續提升競爭力，獲得客戶及社會的肯定。

陳威昌指出，113年度的營業報告分為兩部分：回顧過去一年的表現及未來四年的展望。他提到，自2012年以來，公司經歷了多次挑戰，包括通膨及全球主要國家的選舉等因素，這些都對經濟增長造成了一定的影響。然而，金寶電子在這些困難中依然保持了良好的獲利狀態，並持續進行組織精實及資金運用的優化。

海外擴展計畫

在海外擴展方面，陳威昌透露公司在泰國的擴建計畫已經進展順利，目前在泰國擁有超過100,000平方米的廠區。此外，金寶電子在巴西也積極設立新廠，以滿足當地生產需求，並利用當地的稅收優惠政策。至於新產品發展方面，陳威昌強調，公司在產品開發方面不斷創新，從傳統的噴風印表機轉型為雷射印表機及固態硬碟等新產品，並積極進軍汽車電子市場，開發自動駕駛相關技術。

針對ESG成果，陳威昌表示，金寶電子在環境、社會及公司治理（ESG）方面，也已取得了顯著成果。他表示，公司已通過ISO 50001和ISO 14067認證，並在科學減碳目標方面獲得肯定。去年，金寶電子在電子行業競爭力評比中獲得第二名，顯示出其對可持續發展的承諾。

陳威昌強調，ESG代表的就是團隊對「與環境、社會共融」對重視，同時也是向社會的承諾，他宣示「我們不但會努力去做、也將會持續帶領團隊繼續前進。」

陳威昌透露，金寶目前已達成了原先設定的科學減碳目標，這是我們對公民社會的承諾，而在社會共融方面，我們也都有跟芥菜種會合作，讓山地青年可以回歸山林。而近日社會媒體上有傳出，第1季出貨提前的狀況，他坦言，的確是有這個狀況，但隨著整體競爭力的提升，自己對下半年發展仍然保持信心。

金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

金寶

延伸閱讀

第7屆表演藝術金創獎公布複審名單 5組團隊9月試演角逐金獎

金寶股東會！總座率隊攻 AI、如今滿周年 會前重點曝光

泰、汶、菲國來台免簽擬延長

嘉市爭取總圖 市府文化局團隊出席複審會「進度曝光」

相關新聞

台積電海外設廠技術會不會被偷？ 魏哲家拍胸脯保證：不會！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會，針對股東股東提問在美國等海外設廠背景下，技術是否存在外洩風險的疑慮，他明確說明台積電...

每升值一元影響毛利0.4% 魏哲家：匯率衝擊不小但台積可轉嫁商品售價

面對股東關注新台幣強勁升值，是否會衝擊台積電獲利，台積電董事長魏哲家今日明確回覆，匯率波動是台積電無法掌控的變數之一，新...

台積電股東會／中東有無設廠計畫？魏哲家4個字直球對決

台積電3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問說，期間回應股東提問中東有無設廠規畫，魏哲家直接回答四個...

台積電股東會登場 魏哲家：今年是穩定成長的一年 先進製程占比續揚

台積電今年股東常會首度移師竹北喜來登飯店舉行，這也是台積電在2020年新冠肺炎疫情發生後，首度移出總部在新竹國賓舉行後，...

台積電股東會／職災事件頻傳 工傷協會質疑公司職業安全管理

晶圓代工龍頭台積電（2330）於3日在新竹喜來登召開股東會，在會議召開前，工傷協會在會場外舉行記者會，表達在台積電從20...

金寶股東會／總座陳威昌：匯率為重要影響因素！菲國有望大啖轉單

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，面對美中關稅造成的影響，總經理陳威昌坦言，匯率對我們來說，的確是一個很重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。