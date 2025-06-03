金寶股東會今登場 許勝雄：中美緊張持續牽動全球技術標準競爭

金仁寶集團旗下老牌電子大廠金寶股東會今（3）日登場，董事長許勝雄指出，展望2025年，雖然全球經濟環境仍充滿未知與變數，尤其是川普回歸後，以「美國為優先」的行政命令及政策變革，也勢必會使全球的產業、社會、政經環境等產生歧異化，進而對企業經營造成相當程度的影響。

同時，他認為中美關係的緊張，也持續牽動著全球供應鏈及技術標準與經濟利益間的競爭，讓各國不得不調整戰略，以減緩地緣政治所帶來的風險。

台股昨日大跌，但今日一早就上漲290點以上回神走高，多檔電子股也再度吹起反攻號，由今日同樣舉辦股東會的台積電開紅領軍，包括金寶、仁寶、技嘉、台達電、華碩、緯穎、廣達等公司，都有1%至5%左右漲勢，其中同樣在今日舉辦股東會的金寶，一早就以小漲0.7至1%的紅盤開出，在20.75元左右震盪觀望。

許勝雄在致股東報告環節表示，去年是⼀個充滿變化與挑戰的⼀年。全球經濟受到美國聯準會政策變化、通膨⾛勢、失業率波動、各國領導人更迭、國際政策不確定等多方影響下，市場不斷在期待降息的情緒與通膨升溫的風險中徘徊。根據國際貨幣基金組織所發布的世界經濟展望指出，2024年全球經濟成⻑率為3.2%，雖與2023年相比尚屬穩定，但與疫情前的水準相較，仍處於持續放緩的⾛勢。

面對大環境的不確定性，許勝雄說，金寶集團除了先前已布建的泰國第三生產基地外，去年也在巴⻄的聖保羅啟動了建廠計畫，並已於第2季加入生產行列。

許勝雄指出，對金寶集團而言，這些挑戰與風險同時也是無數個機運，金寶集團在全世界7個國家皆有生產基地，在美洲地區除了巴⻄和墨⻄哥外，於美國⻄部的聖地牙哥亦有設廠，再加上東部的合作夥伴，「我們擁有更多在地化的優勢條件，可針對不同客戶對於不同國家生產基地的需求，提供快速且更靈活、多元的因應策略」。

金寶集團2024年稅後淨利為新台幣23.94億，與2023年相較，增⻑了188.99%。歸屬於⺟公司的部分為新台幣16.46億元，增長119.22%·EPS也從2023年的0.51元提升至1.11元，增長117.65%。