台積電股東會／董座魏哲家：匯率影響很大 只能續努力銷售價值
台積電（2330）3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回應股東提問其中回應匯率議題說，「匯率會影響到台積電的毛利率，講過好幾次升值1%影響毛利率0.4個百分點，是很大的數目，最近新台幣升值8%毛利率已因此降低3個多百分點乘以三兆就知道我在講甚麼，怎麼辦？只能持續努力做銷售我們的價值與技術領先。」
魏哲家在股東會上說，台積電股東關心的匯率、關稅兩個議題都不是台積主導的，因此請法務長方淑華幫忙念股東提問。
方淑華隨後代唸股東提問的紙條提問題及美國對等關稅怎麼辦，以及美元匯率是否影響獲利。
魏哲家直言，「匯率會影響到台積電的毛利率，講過好幾次升值1%影響毛利率0.4個百分點，是很大的數目最近新台幣升值8%毛利率已因此降低3個多百分點乘以三兆就知道我在講甚麼，怎麼辦？只能持續努力做銷售我們的價值與技術領先。」
魏哲家也說，這部分要感謝同仁努力結果以及研發與生產執行副總都在現場兩人加起來讓我們世界第一，讓台積賣我們應該有的價值。
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