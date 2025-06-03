快訊

Sony政策大轉彎！Xperia 1 VII採「代工生產」 自家生產手機改全外包

取消葉伊恬參賽資格槓上體育署 桌協楊正雄桌壇極高地位曝光

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

東元：北美充電樁快充產線完工 印度電巴元件6月試量產

中央社／ 台北3日電

電機大廠東元今天上午舉行股東會，總經理高飛鳶致詞表示，今年4月東元已取得綠電售電執照，在電氣化布局，北美電動車充電樁快充產線完工，符合Buy in USA、Made inUSA的需求，印度電動巴士直驅動力系統產線5月完成建置，預期6月可試量產。

東元今天舉行股東會，董事長利明献親自主持，展望今年營運，高飛鳶代為致詞表示，全球經濟受到貿易戰及地緣政治影響，不確定性仍高，掌握綠色能源與電氣化商機，推動符合企業社會責任（ESG）及節能減排產品，爭取並布局重點發展區域，確保營收成長動能。

高飛鳶表示，透過綠色能源、電氣化、節能減碳、重點區域發展等四大面向，啟動策略性營收成長計劃。

在綠色能源，高飛鳶指出，東元持續布局智慧電網建設、積極參與台電強韌電網計畫；並擴充綠能整合風光儲能方案，此外推動燃料電池、加氫站工程及製氫設備應用等氫能技術，並投資虛擬電廠和拓展售電業務。

在載具電氣化，高飛鳶表示，東元發展商用車動力系統與充電設備，規劃進軍無人機、電動摩托車等動力模組供應鏈。在工業電氣化，東元轉型工業電氣化整合商，擴大北美及台灣的變壓器業務。

今年東元積極布局北美和東南亞市場，高飛鳶指出，北美市場鎖定人工智慧（AI）資料數據中心及新能源領域；在東南亞透過併購建立工程團隊，拓展資料數據中心工程承攬業務以及全方位解決方案。

在節能減碳，東元指出，持續朝向2030年達成「十年減排50%」營運減排目標，在全球廠區擴建太陽能發電設施，2024年完成美國與中國廠5.3百萬瓦（MW）太陽能容量建置，累計全球已完成15.046MW建置，往集團再生能源容量在2030年達到用電量30%目標邁進。

東元 布局 太陽能發電

延伸閱讀

外資買亞股 最愛印度

華航擴北美新動線 AirAsia台北-福岡首賣促銷1599元起

國際航空運輸協會年會印度新德里登場 總理莫迪將出席

東元法說會／第2季展望樂觀 馬達訂單回溫、三大事業群齊揚

相關新聞

台積電海外設廠技術會不會被偷？ 魏哲家拍胸脯保證：不會！

台積電董事長魏哲家今日主持股東常會，針對股東股東提問在美國等海外設廠背景下，技術是否存在外洩風險的疑慮，他明確說明台積電...

每升值一元影響毛利0.4% 魏哲家：匯率衝擊不小但台積可轉嫁商品售價

面對股東關注新台幣強勁升值，是否會衝擊台積電獲利，台積電董事長魏哲家今日明確回覆，匯率波動是台積電無法掌控的變數之一，新...

台積電股東會／中東有無設廠計畫？魏哲家4個字直球對決

台積電3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家逐一回答股東提問說，期間回應股東提問中東有無設廠規畫，魏哲家直接回答四個...

台積電股東會登場 魏哲家：今年是穩定成長的一年 先進製程占比續揚

台積電今年股東常會首度移師竹北喜來登飯店舉行，這也是台積電在2020年新冠肺炎疫情發生後，首度移出總部在新竹國賓舉行後，...

台積電股東會／職災事件頻傳 工傷協會質疑公司職業安全管理

晶圓代工龍頭台積電（2330）於3日在新竹喜來登召開股東會，在會議召開前，工傷協會在會場外舉行記者會，表達在台積電從20...

金寶股東會／總座陳威昌：匯率為重要影響因素！菲國有望大啖轉單

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，面對美中關稅造成的影響，總經理陳威昌坦言，匯率對我們來說，的確是一個很重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。