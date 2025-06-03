台積電股東會／外爆抗議！工傷協會批職災頻傳 籲設獨立監察機制

晶圓代工龍頭台積電（2330）3日在新竹喜來登舉行年度股東會，場外卻同步爆發抗議行動。由工作傷害受害人協會與RCA員工關懷協會共同發起，數名工殤家屬及勞權團體齊聚會場外，批評台積電在近年建廠過程中工安意外頻傳，卻長期缺乏積極處理與負責態度。

工傷協會指出，自2019年起，台積電在竹科、南科與嘉科等多處廠區擴建期間，接連發生多起重大職災，累計已造成10名勞工死亡、多人受傷。協會痛批，台積電身為全球半導體龍頭，卻在職業安全管理上屢屢失守，相關事故多與承包商作業有關，公司卻多以「業主不負責」為由卸責，形同制度性逃避責任。

尤其近兩週內接連發生兩起事故，包括一名工人從鷹架墜落重傷、以及一名指揮手遭兩噸電盤砸中身亡，再度引發外界對工地安全的疑慮。協會批評，台積電未曾對死傷勞工及家屬致上慰問，顯示企業缺乏基本的人道關懷。

在股東大會召開前，工傷協會與工殤家屬在會場外提出三項訴求，要求台積電公司正視職業安全問題。首先，應立即對職災勞工及其家屬表達慰問，並提出具體的照護與援助計畫；其次，要求職業安全衛生單位負起統籌與監督責任，並對外公開改善方案；最後，呼籲設立獨立的第三方監察機制，讓社會大眾共同參與監督，防止類似悲劇一再發生。

活動現場也舉行追悼儀式、家屬與團體發言，並向台積電遞交陳情書，要求公司正面回應。協會呼籲全體股東重視工安議題，在享有公司獲利的同時，也應對勞工生命健康負起應有責任，推動企業轉向更有擔當的治理典範。