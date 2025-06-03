快訊

頂客族遺產怎麼分？律師：不立遺囑…小心配偶得跟兄弟姐妹共分財產

孫正義最懂東山再起 在AI和川普時代的豪賭能再成功？

中職／陳傑憲深夜曬「操偶圖」 強調永遠以比賽和戰績優先

台積電股東會／外爆抗議！工傷協會批職災頻傳 籲設獨立監察機制

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）3日在新竹喜來登舉行年度股東會，場外卻同步爆發抗議行動。由工作傷害受害人協會與RCA員工關懷協會共同發起，數名工殤家屬及勞權團體齊聚會場外，批評台積電在近年建廠過程中工安意外頻傳，卻長期缺乏積極處理與負責態度。

工傷協會指出，自2019年起，台積電在竹科、南科與嘉科等多處廠區擴建期間，接連發生多起重大職災，累計已造成10名勞工死亡、多人受傷。協會痛批，台積電身為全球半導體龍頭，卻在職業安全管理上屢屢失守，相關事故多與承包商作業有關，公司卻多以「業主不負責」為由卸責，形同制度性逃避責任。

尤其近兩週內接連發生兩起事故，包括一名工人從鷹架墜落重傷、以及一名指揮手遭兩噸電盤砸中身亡，再度引發外界對工地安全的疑慮。協會批評，台積電未曾對死傷勞工及家屬致上慰問，顯示企業缺乏基本的人道關懷。

在股東大會召開前，工傷協會與工殤家屬在會場外提出三項訴求，要求台積電公司正視職業安全問題。首先，應立即對職災勞工及其家屬表達慰問，並提出具體的照護與援助計畫；其次，要求職業安全衛生單位負起統籌與監督責任，並對外公開改善方案；最後，呼籲設立獨立的第三方監察機制，讓社會大眾共同參與監督，防止類似悲劇一再發生。

活動現場也舉行追悼儀式、家屬與團體發言，並向台積電遞交陳情書，要求公司正面回應。協會呼籲全體股東重視工安議題，在享有公司獲利的同時，也應對勞工生命健康負起應有責任，推動企業轉向更有擔當的治理典範。

股東會 工安 台積電

延伸閱讀

股東會前行情失靈 台積市值失守25兆元

輝達打造最強超級電腦 波若威、上詮 隱藏版贏家

奇偶：今年充滿挑戰

川普半導體關稅將揭曉 中經院院長連賢明判斷會這麼做

相關新聞

台積電股東會登場 魏哲家：今年是穩定成長的一年 先進製程占比續揚

台積電今年股東常會首度移師竹北喜來登飯店舉行，這也是台積電在2020年新冠肺炎疫情發生後，首度移出總部在新竹國賓舉行後，...

台積電股東會／職災事件頻傳 工傷協會質疑公司職業安全管理

晶圓代工龍頭台積電（2330）於3日在新竹喜來登召開股東會，在會議召開前，工傷協會在會場外舉行記者會，表達在台積電從20...

台積電供應鏈外移變「美積電」…台灣失矽盾？ 專家樂見10年後：7成產能仍留台

台積電被譽為台灣的「護國神山」，成為全球半導體產業標杆。為何其他國家難以複製其成功模式？台灣與日本的密切合作，是否能夠帶來雙贏局面？

半導體風雲／華為步步進逼 輝達與川普談出聰明交易？

Google前CEO（執行長） 施密特（Eric Schmidt）近兩周前，接受社群平台TED大約25分鐘的專訪，預測AI未來發展走向。他以「好人與壞人」兩個國家舉例說明大國AI競爭的激烈程度。根據他的推論，美國與中國的AI戰，情勢將會繼續升高。而證諸市場的發展，表徵之一就是輝達（Nvidia）與華為的產品—NVL72與CloudMatrix384之間，中、美AI晶片戰進入短兵相接。

台積電股東會／魏哲家：今年又會是台積電穩健成長的一年

晶圓代工龍頭台積電（2330）於3日在新竹喜來登召開股東會，董事長暨總裁魏哲家表示，今年又會是台積電穩健成長的一年，全年...

台積電股東會／魏哲家：今年小改變 多點時間和股東互動盼滿意

台積電（2330）3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家開場即說，今年做了不一樣的小改變，報告事項縮短一些，希望能多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。