台積電股東會／魏哲家：今年又會是台積電穩健成長的一年
晶圓代工龍頭台積電（2330）於3日在新竹喜來登召開股東會，董事長暨總裁魏哲家表示，今年又會是台積電穩健成長的一年，全年營收預計成長近中段二十位數百分比。在未來幾個月也許整體情勢會更加清晰，將密切關注相關情勢對於終端市場需求的潛在影響，並謹慎以對，有信心公司今年成長幅度可以持續超越晶圓製造2.0產業的整體成長。
魏哲家也指出，在態勢未明情況下，會繼續專注於業務根本，即技術領先、卓越製造與客戶信任。
同時，魏哲家提到，目前正邁入AI賦能的世界，AI不僅被運用在資料中心，未來也將被應用在PC、智慧手機、汽車，甚至是物聯網設備中。隨著AI技術不斷發展，使用的AI模型也日趨於複雜，需要更強大的半導體硬體支援，所以目前該公司正處於極佳的位置，能透過差異化技術，應對5G、AI與HPC等產業大趨勢的成長。
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