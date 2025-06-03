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台積電股東會登場 魏哲家：今年是穩定成長的一年 先進製程占比續揚
台積電今年股東常會首度移師竹北喜來登飯店舉行，這也是台積電在2020年新冠肺炎疫情發生後，首度移出總部在新竹國賓舉行後，歷經四年後再度更換舉辦場地。
一早即有衛星轉播車進場，都想進第一時間掌握全球晶圓代工龍頭在地緣政治升高下最新的法及因應對策。今日股東常會由台積電董事長魏哲家親自主持。
魏哲家在營運報告時表示，目前正邁入AI賦能的世界，即便總體經濟不確定性持續存在，台積電今年仍會是穩健成長的一年，並看好企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源，預期台積電今年先進製程銷售占比續揚，可達七至八成，再寫新猷。
台積電2024年寫下多項紀錄，並持續稱霸先進製程晶圓代工，2024年7奈米及以下先進製程銷售金額占全年晶圓銷售金額69%，比2023年的58%明顯提升。去年晶圓出貨量達1,290萬片12吋晶圓約當量，呈現微幅年增。魏哲家並揭露，台積電去年占整體晶圓製造2.0產業產值比率為34%，高於2023年。
展望今年，魏哲家認為，市場對節能運算的結構性需求將加速成長，目前正邁入AI賦能的世界，AI不僅被運用在資料中心，未來也將應用在PC、智慧手機、汽車，甚至物聯網設備中。
他指出，AI會有許多不同形式，包括但不限於生成式AI應用。企業是AI需求的另一個驅動力，包括台積電在內的許多企業，都正使用AI來提高生產力、效率、速度和品質效益，以創造更多價值。企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源。3奈米量產後，台積電2奈米在滿足客戶對節能運算永無止境的需求領先業界。今年仍是穩健成長的一年，AI賦能的世界 ，AI模型複雜，台積處在極佳位置，預估今年全年營收仍將呈中位數成長。
台積電今日股價以960元、上漲14元開出，最高來到965元，市值重返25兆元。
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