台積電股東會／魏哲家：今年小改變 多點時間和股東互動盼滿意

台積電（2330）3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家開場即說，今年做了不一樣的小改變，報告事項縮短一些，希望能多出點時間和各位股東問答互動，回應市場變化與看法且多討論希望讓各位股東滿意且持續支持。

魏哲家隨後在報告提到，進入民國一百一十四年，儘管總體經濟的不確定性持續存在，我們預期整體晶圓製造產業將維持溫和復甦；同時，我們預計民國一百一十四年對於台積公司又會是穩健成長的一年，我們的技術領先使台積公司贏得業務，並進一步使我們的客戶能夠在其終端市場上取得成功。

民國一百一十四年，與AI相關的持續需求支持著我們本就堅定的信念，即隨著我們周遭的一切事物變得更加智慧與互連，對節能運算的結構性需求將加速成長。

魏哲家並強調，我們身處在極佳位置，能以差異化技術應對5G、AI和HPC等產業大趨勢的成長。

魏哲家並強調，作為全球最可靠且最有效的產能提供者，我們深刻體認到我們在全球半導體產業中所扮演的角色以及必須承擔的相應責任。我們將持續就技術與產能等方面進行投資以支持客戶的成長，並確保我們的股東能獲得可持續且穩健的投資回報。

魏哲家並強調，台積公司秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值，使我們贏得了客戶的信心，與我們共同成長與茁壯。我們希望未來透過繼續實現獲利成長並最大化股東價值，從而贏得股東同等的信心。