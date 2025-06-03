祥碩完成收購 Techpoint 法人估第2季營收有望季增二成

祥碩（5269）宣布完成收購Techpoint，拓展車用和安防領域市場。法人機構表示，祥碩主要營收為高速傳輸IC，大客戶為美系CPU／GPU大廠，大客戶產品的市占率提升，祥碩也將受惠，由於關稅的不利影響有限，估第2季營收有望季增20%。

分析師指出，Techpoint是由執行長Hiro Kozato、技術長Feng Kuo在2012年共同創立，本來Techpoint專注於安控監視器使用的類比傳輸、影像晶片，現在市面上廣為人知的高清影像傳輸介面（TVI）規格，就是由其一手研發，後續該規格被中國安防大廠海康威相中推廣，中國營收占比最高，客戶包括海康，另也與台積電、聯電及日月光等在晶圓代工與封測進行合作。

此次併購將擴展祥碩的產品組合，並在車用和安防領域創造新機會，拓展新市場。此外，本次合併將整合兩種高度互補的商業模式，提升祥碩的經濟規模，並透過製造和供應鏈的優化，以提升營運效率，預計會立即對祥碩的營收與獲利成長做出貢獻。

分析師指出，關稅影響祥碩營運不是很大，主要客戶在高階市場的市占率有提升，2025年輝達推出50系列的顯卡，有推動客戶主機板的需求，也有帶動祥碩的營運。祥碩大客戶在PC、NB的市占率提高，有利營運，在關稅的不利影響有限下，預估第2季營收有望季增20%。