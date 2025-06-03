台積電股東會／職災事件頻傳 工傷協會質疑公司職業安全管理

晶圓代工龍頭台積電（2330）於3日在新竹喜來登召開股東會，在會議召開前，工傷協會在會場外舉行記者會，表達在台積電從2019年來的建廠過程中，承包商陸續發生職災事件，呼籲台積電公司與基金會應該立刻慰問職災家屬與勞工，並提出職災照護與援助方案。

工傷協會表示，台積電各廠區興建，從2019年至今，在竹科、南科、嘉科、南科等地陸續發生重大職災，造成10死與多人受傷，職災死亡人數逐年攀升，反映出台積電未積極改善工作安全管理，任由自身與承包商忽視職業安全預防。

工傷協會質疑，在8件重大職災案例中，台積電有7件是僅以業主身分存在，不用負任何責任，這是制度縱容台積電？還是科學園區管理單位刻意迴避台積電該負的責任？台積電並未積極慰問受害家屬，冷漠態度不符合護國神山的形象，身為全球半導體領先企業，台積電職安管理如此脆弱，能否真正履行企業社會責任？

工傷協會也指出，台積電職安衛單位應該統籌監督職安作業，並提出具體改善計畫，確保勞工安全。同時也要設立獨立第三方監察機制，讓社會共同監督，杜絕職災悲劇一再發生。

同時，工傷協會呼籲台積電股東，勞工的生命與健康，不應該是產業繁榮的代價。在享受企業帶來盈利之時，也應正視工安問題，要求台積電負起責任，展現企業應有的謙卑與反省精神，落實真正的企業社會責任。期待台積電股東共同推動改變，讓台積電不但是科技領航者，也是職場安全與社會責任的典範。