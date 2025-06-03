快訊

頂客族遺產怎麼分？律師：不立遺囑…小心配偶得跟兄弟姐妹共分財產

孫正義最懂東山再起 在AI和川普時代的豪賭能再成功？

中職／陳傑憲深夜曬「操偶圖」 強調永遠以比賽和戰績優先

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電股東會／職災事件頻傳 工傷協會質疑公司職業安全管理

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台積電召開股東會，工傷協會等於場外為職災案例陳情。記者鐘惠玲/攝影
台積電召開股東會，工傷協會等於場外為職災案例陳情。記者鐘惠玲/攝影

晶圓代工龍頭台積電（2330）於3日在新竹喜來登召開股東會，在會議召開前，工傷協會在會場外舉行記者會，表達在台積電從2019年來的建廠過程中，承包商陸續發生職災事件，呼籲台積電公司與基金會應該立刻慰問職災家屬與勞工，並提出職災照護與援助方案。

工傷協會表示，台積電各廠區興建，從2019年至今，在竹科、南科、嘉科、南科等地陸續發生重大職災，造成10死與多人受傷，職災死亡人數逐年攀升，反映出台積電未積極改善工作安全管理，任由自身與承包商忽視職業安全預防。

工傷協會質疑，在8件重大職災案例中，台積電有7件是僅以業主身分存在，不用負任何責任，這是制度縱容台積電？還是科學園區管理單位刻意迴避台積電該負的責任？台積電並未積極慰問受害家屬，冷漠態度不符合護國神山的形象，身為全球半導體領先企業，台積電職安管理如此脆弱，能否真正履行企業社會責任？

工傷協會也指出，台積電職安衛單位應該統籌監督職安作業，並提出具體改善計畫，確保勞工安全。同時也要設立獨立第三方監察機制，讓社會共同監督，杜絕職災悲劇一再發生。

同時，工傷協會呼籲台積電股東，勞工的生命與健康，不應該是產業繁榮的代價。在享受企業帶來盈利之時，也應正視工安問題，要求台積電負起責任，展現企業應有的謙卑與反省精神，落實真正的企業社會責任。期待台積電股東共同推動改變，讓台積電不但是科技領航者，也是職場安全與社會責任的典範。

職災 晶圓代工 台積電

延伸閱讀

股東會前行情失靈 台積市值失守25兆元

輝達打造最強超級電腦 波若威、上詮 隱藏版贏家

奇偶：今年充滿挑戰

川普半導體關稅將揭曉 中經院院長連賢明判斷會這麼做

相關新聞

台積電股東會登場 魏哲家：今年是穩定成長的一年 先進製程占比續揚

台積電今年股東常會首度移師竹北喜來登飯店舉行，這也是台積電在2020年新冠肺炎疫情發生後，首度移出總部在新竹國賓舉行後，...

台積電股東會／職災事件頻傳 工傷協會質疑公司職業安全管理

晶圓代工龍頭台積電（2330）於3日在新竹喜來登召開股東會，在會議召開前，工傷協會在會場外舉行記者會，表達在台積電從20...

台積電供應鏈外移變「美積電」…台灣失矽盾？ 專家樂見10年後：7成產能仍留台

台積電被譽為台灣的「護國神山」，成為全球半導體產業標杆。為何其他國家難以複製其成功模式？台灣與日本的密切合作，是否能夠帶來雙贏局面？

台積電股東會／魏哲家：今年又會是台積電穩健成長的一年

晶圓代工龍頭台積電（2330）於3日在新竹喜來登召開股東會，董事長暨總裁魏哲家表示，今年又會是台積電穩健成長的一年，全年...

台積電股東會／魏哲家：今年小改變 多點時間和股東互動盼滿意

台積電（2330）3日召開股東常會，台積電董事長暨總裁魏哲家開場即說，今年做了不一樣的小改變，報告事項縮短一些，希望能多...

Chrome信任政策調整 數發部：已超前部署雙憑證機制

Google Chrome宣布，將移除預設信任中華電信於2025年7月31日後簽發的新憑證，引發關注。數位發展部發布新聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。