金寶股東會！總座率隊攻 AI、如今滿周年 會前重點曝光

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，並由董事長許勝雄、總經理陳威昌親自主持；金寶為因應AI巨浪的來襲，也在經營團隊的帶領下，積極跨入佈局，而陳威昌也於去年股東會證實，旗下AI產線已接到訂單，目前主要生產「板」類產品、且已通過認證、並正式啟動量產。而如今時隔一年的時間，外界也關注金寶在AI領域的最新動態，而《經濟日報》也特地將股東會前重點須知以及市場關注的議題列出，供讀者參考，快來看看吧！

1.AI巨浪影響？

據悉，金寶目前已正式跨入AI伺服器市場、並成功接到訂單，陳威昌日前透露，旗下包括泰國、墨西哥、美國、聖地牙哥都有設廠，但主要的「伺服器代工」，是交給泰國廠區及墨西哥廠區來負責。而他也分享，在墨西哥設置新廠不僅是為了配合客戶的需求，這也是一個可以替集團緩解美中貿易戰造成的沖擊、分散製造風險一個很好的選擇。陳威昌表示，金寶對AI有很大的厚望，AI 是我們正在努力做的事情，不僅內部有做，就連外部也都有在做，絕對不能跑輸別人。

事實上，陳威昌過去曾在集團夥伴仁寶（2324）旗下的伺服器團隊任職，而當時他耕耘伺服器產線至少6年的時間，所以對這個產品的發展頗有心得，而目前旗下伺服器相關生產的業務，主要是交由墨西哥來負責，而為了降低生產時的成本，團體也將產線朝自動化佈局，陳威昌透露，廠內除了機械手臂、以及生產安排之外，也希望進一步的導入「應用AI」來做預估。他期盼能運用AI到自家產品線來做一些有效的生產預判，除藉此找出生產線的問題，也讓整體供應鏈更加順暢，這些都是公司正在努力的方向。而外界也關注今日許勝雄、及陳威昌將釋出的最新市況及佈局。

2.美中關稅影響？

隨著美中高關稅引發的各種爭議不斷升溫，而金寶為了降低受到的影響，也積極在各地建置新產能，針對貿易衝擊，陳威昌去年透露，自己認為墨西哥是一個很好的選擇。而針對全球市場的佈局，陳威昌則透露，公司這麼多年以來，不斷地建置新產能、而目前已經在8個國家完成設廠，而面對未來日新月異的科技發展，公司也將繼續擴大各地區的產能，而隨著新的產品出來，也將陸續啟動「自動化生產」來降低生產成本。

據悉，金寶近年已持續優化產品結構，並佈局AI伺服器、充電樁等領域，而旗下有不小比例的產能都在泰國地區，而面對不斷傳出的美中貿易沖擊，金寶旗下客戶也向團隊要求多國生產，而金寶則憑藉著已建置完成的11國70廠的集團資源（金仁寶集團）搶占轉單，而法人推估此舉有望助金寶今年在菲律賓及泰國接獲的訂單，帶來顯著的增長。而外界也持續關注團隊的各項佈局。

3.泰國廠區的現況？

全球供應鏈面臨巨大變化，而老牌電子大廠金寶作為最早跨足東南亞的業者，則瞄準泰國市場的龐大商機，以同為金仁寶集團旗下的泰金寶-DR成功搶進。而陳威昌也指出，目前集團在全球各廠大約已有14萬名員工，其中最大產能集中在泰國，而泰國的員工佔比也有6成之多，不過公司除了最大宗的代工之外，也打算慢慢的進行產線轉型，並朝「設計」、網通（CPU）等方面前進，事實上目前各項全新產線都已完備，更已經有ODM的案子成立，看好未來逐漸成長、並朝高毛利的目標前進。

4.集團未來規劃？

金仁寶集團旗下金寶電子近年才剛渡過成立以來的第50個年頭，而許勝雄當時也曾透露，集團在這個過程裡，其實充斥很多挑戰，但團隊不忘以全球客戶為服務對象，透過不同子公司採取不同的營運策略跟方針，才克服困難走到今天。而集團旗下囊括老牌電子廠金寶電子、電子製造服務供應商泰金寶、電源供應大廠康舒（6282）、以及國內代工龍頭仁寶等品牌，面對下個50年，經營團隊會如何規劃，也引發外界的關注。