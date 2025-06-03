Chrome信任政策調整 數發部：已超前部署雙憑證機制

Google Chrome宣布，將移除預設信任中華電信於2025年7月31日後簽發的新憑證，引發關注。數位發展部發布新聞稿指出，政府已超前部署全面應變措施，確保政府網站在各主流瀏覽器上皆能持續安全運作，維持公共數位服務的穩定性與可信度。

Google宣布Chrome將從2025年8月1日起，不再信任中華電信和NetLock頒發的TLS憑證。中華電信對此解釋，移除的原因是部分程序未能在Chrome新政策要求的時限內調整完成，中華電信預期在2026年3月完成，但所有於2025年7月31日前發行的憑證均不受影響。

數位發展部發布新聞稿指出，為了因應Google宣布自114年8月1日起，最新版Chrome瀏覽器將停止信任後續中華電信所簽發的傳輸層安全通訊協定（TLS）憑證，政府之前已掌握相關情資，並超前部署全面應變措施。

數發部自今年3月起啟動政府網站雙憑證機制，採用台灣本土憑證機構所簽發的憑證，確保政府網站在各主流瀏覽器上皆能持續安全運作，維持公共數位服務的穩定性與可信度。

數發部說明，根據Google公告內容，這次信任政策變動是針對114年8月1日之後簽發的新憑證，因此之前由政府TLS憑證中心（GTLSCA）所簽發的網站憑證，在1年效期內仍可正常使用，並未受到此次變動的直接影響。換言之，民眾目前透過Chrome瀏覽各政府網站時，依然能獲得完整的安全連線保護，不須擔憂網站遭瀏覽器警示或顯示異常。

數發部表示，為了強化整體網站服務的持續性與國際信任相容性，今年3月起，已陸續導入符合公開信任根憑證標準的本土憑證機構，確保即使原有憑證於特定瀏覽器環境中遭到撤除信任，也能無縫切換至受信任的替代憑證。

同時，數發部提供技術支援與作業指引，協助各政府機關完成系統設定與相容性檢測，避免因技術落差導致服務中斷或民眾誤解，進一步鞏固整體政府數位治理的信任基礎。

數發部強調，面對全球瀏覽器信任政策的快速變動，政府秉持謹慎務實態度，已於變動生效前即主動因應並規劃周延配套，展現對數位公共服務不中斷的堅定承諾。

數發部將持續精進憑證政策與技術實作，強化政府網站在資訊安全、跨平台支援與國際接軌等面向的能力，確保民眾無論身處何種數位環境，都能安心使用政府數位服務。