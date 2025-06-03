輝達打造最強超級電腦 波若威、上詮 隱藏版贏家
輝達以下一代Vera Rubin平台打造的地表最強超級電腦「Doudna」，將採用輝達今年GTC大會甫發表的全新矽光子網路交換器Quantum-X800 InfiniBand共同封裝光學（CPO）網路交換器平台，波若威、上詮（3363）為供應鏈要角，成為輝達拓展超級電腦帶來的大商機背後隱藏版贏家。
隨著Doudna系統採用Quantum-X800 InfiniBand，輝達表示，網路運算效能將提高九倍，讓最具挑戰性的工作負載可存取更多的運算與記憶體，突破NVLink網域限制。
輝達於今年GTC大會上亮相最新的Quantum-X800 InfiniBand系列，該CPO交換器採台積電COUPE矽光子平台，並以台積電SoIC-X封裝技術打造，整合65奈米電子積體電路（EIC）與光子積體電路（PIC），預計年底推出。
波若威正積極開發CPO技術，聚焦光纖套件及光纖配線盒產品，預計下半年完成驗證，2026年進入量產，看好明年CPO營收貢獻將會相當可觀。
上詮投入CPO業務腳步在台系光通訊廠中最快，正與台積電緊密合作，已掌握光纖陣列（FAU）及FAU單元封裝核心技術，今年將小量生產，2026年起放量。
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