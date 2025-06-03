輝達打造最強超級電腦 Doudna 預計2026年啟用 緯創、鴻海受惠

輝達史上最強超級電腦來了。輝達昨（2）日宣布，以下一代Vera Rubin平台打造的地表最強超級電腦「Doudna」將於2026年啟用，採用戴爾伺服器建置，專為加速諾貝爾獎等級科學研究設計，為Vera Rubin平台第一座超級電腦，輝達執行長黃仁勳更形容其為「科學領域的時光機」。

台廠中，緯創（3231）獨家供應戴爾AI伺服器主機板，並操刀系統組裝，在戴爾AI伺服器中占比最大，可望奪下多數訂單；鴻海（2317）為戴爾第二大伺服器代工廠，也有望分杯羹。

隨著戴爾拿下Doudna建置大單，緯創及鴻海營運同步喊衝。

Doudna由輝達與戴爾聯手打造，由輝達下一代Vera Rubin平台驅動，採用戴爾水冷式伺服器，整合AI、模擬運算與資料處理為單一協作平台，將助力1.1萬名科學家化解核融合、天文學與生命科學等領域的未來挑戰。

黃仁勳形容，Doudna 是「科學領域的時光機」，將多年來的研究發現壓縮至數日內完成，並為解決全球最艱難的難題，注入期待已久的力量。

輝達於今年3月的GTC大會中，首度揭露下一代AI晶片平台Vera Rubin，AI伺服器機櫃包括Vera Rubin NVL144、NVL576，預計2026年下半年亮相，其中Vera Rubin NVL144的效能是最新Blackwell架構GB300 NVL72的3.3倍，記憶體容量、頻寬、NVLink速度更提升超過1.6倍。

輝達指出，Doudna系統支援高效能運算、尖端AI、即時串流及量子運算等工作流程，象徵美國在高效能運算領導地位的重大「國家級投資」。Doudna創造的科學成果預計將比前代系統Perlmutter高出逾十倍，使用的能量僅為Perlmutter的二至三倍，代表每瓦效能提升三至五倍。

Doudna是以諾貝爾獎得主與CRISPR基因編輯技術先驅Jennifer Doudna命名，此次發表的新世代系統，不僅是為追求運算速度而設計，更著眼於其影響力。目前已有超過20個研究團隊透過美國國家能源研究科學運算中心的科學加速計畫，將完整工作流程移植到 Doudna，處理涵蓋氣候模型到粒子物理的各項問題。

輝達表示，Doudna將引領加速科學進展的全新時代，全美各地能源部轄下設施，從費米實驗室（Fermilab）到聯合基因組研究所（Joint Genome Institute），都將依賴Doudna，將當前的科學問題轉化為未來的突破。



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