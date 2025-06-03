碳化矽產業受紅色供應鏈大舉入侵 台廠優勢多脫穎而出
碳化矽產業受紅色供應鏈大舉入侵衝擊，全球碳化矽龍頭Wolfspeed傳將聲請破產，亞洲最大車用半導體廠日商瑞薩也宣布放棄生產電動車用碳化矽，相形之下，漢磊（3707）、嘉晶（3016）等台灣碳化矽業者具備多重優勢，能在激烈的產業競爭下脫穎而出。
業界指出，漢磊的國外競爭對手主要為日本、德國及美國矽晶圓製造廠，這些競爭者皆具備長晶、切片、研磨、拋光、清洗及磊晶一貫製程，生產的磊晶矽晶圖大多供應8吋／12吋標準CMIOS為主，中國大陸則是中小尺寸矽磊晶圓業務的競爭者。
漢磊嫻熟磊晶技術，並有三大優勢，首先是不斷開發新製程、提供客戶多樣化；其次是擁有彈性且快速的產品服務；三是擁有「高品質」、「低成本」特質，進而形成可觀的經濟規模，讓公司有足夠能量面對挑戰。
嘉晶擁有優異的磊晶生產技術、研發能力及市場知名度，且在市場定位採少量多樣的特質，客戶訂單皆屬訂製性產品，加上嘉晶除從事產學研究計畫外，亦自客戶及聯盟公司國際知名廠商合作開發製程技術。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言