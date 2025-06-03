碳化矽產業受紅色供應鏈大舉入侵 台廠優勢多脫穎而出

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

碳化矽產業受紅色供應鏈大舉入侵衝擊，全球碳化矽龍頭Wolfspeed傳將聲請破產，亞洲最大車用半導體廠日商瑞薩也宣布放棄生產電動車用碳化矽，相形之下，漢磊（3707）、嘉晶（3016）等台灣碳化矽業者具備多重優勢，能在激烈的產業競爭下脫穎而出。

業界指出，漢磊的國外競爭對手主要為日本、德國及美國矽晶圓製造廠，這些競爭者皆具備長晶、切片、研磨、拋光、清洗及磊晶一貫製程，生產的磊晶矽晶圖大多供應8吋／12吋標準CMIOS為主，中國大陸則是中小尺寸矽磊晶圓業務的競爭者。

漢磊嫻熟磊晶技術，並有三大優勢，首先是不斷開發新製程、提供客戶多樣化；其次是擁有彈性且快速的產品服務；三是擁有「高品質」、「低成本」特質，進而形成可觀的經濟規模，讓公司有足夠能量面對挑戰。

嘉晶擁有優異的磊晶生產技術、研發能力及市場知名度，且在市場定位採少量多樣的特質，客戶訂單皆屬訂製性產品，加上嘉晶除從事產學研究計畫外，亦自客戶及聯盟公司國際知名廠商合作開發製程技術。

磊晶 漢磊

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