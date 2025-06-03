新竹科學園區管理局昨（2）日舉行局長交接典禮，新任竹科管理局長胡世民表示，將與團隊提供更貼合廠商的服務，協助解決問題。他說：「我準備好了。」

竹科管理局新卸任局長交接典禮由國科會主委吳誠文監交，卸任局長陳宗權交棒予新任局長胡世民，台揚董事長謝其嘉、聯電前副董事長宣明智、凌陽董事長黃洲杰和偉詮電董事長林錫銘等企業大老出席觀禮。

原竹科管理局長陳宗權去年7月上任，不到一年就決定結束公職生涯轉戰生技產業，申請自願退休，職缺由原副局長胡世民升任。

吳誠文期許，未來重要任務是要讓竹科不只是製造業的科學園區，而是成為一個生態科學園區。他稱許胡世民於副局長任職期間，督導寶山用地擴建工程，率員工完成相關都市計畫變更作業，奔走於地主、意見領袖、自救會等協商說明，協助保生宮遷建及墓地遷葬，順利達成高科技產業根留台灣的目標。

胡世民表示，台灣科技實力舉世矚目，竹科是這股創新力量的核心。接任局長後，要提供園區廠商更快速的服務。