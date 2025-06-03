蘋果衝買氣 也想與 Perplexity 談合作
三星除與Perplexity洽談合作，據傳蘋果也有興趣與Perplexity合作，計劃將Perplexity作為iPhone的Google搜尋替代方案，以及取代Siri中ChatGPT整合的選項。手機品牌廠強攻AI，希望刺激買氣，帶來新一波換機潮。
中國大陸逐漸接近618年中大促檔期，人民幣千元以內智慧手機也開始加入AI手機大戰。外電報導，星紀魅族發布Note 16系列AI手機，標配版售價在人民幣699元至1,099元間，疊加大陸官方補貼後人民幣594.15元（約82.3美元）起，全系人民幣千元以內就能到手。
此外，OPPO、vivo等品牌針對主打線上渠道的低端產品逐漸落地更多AI能力，顯示AI手機價格持續降低。
外電報導，雖然將AI大模型相關能力融入智慧手機中已經有兩年的時間，但至目前為止，手機廠商之間展示的應用場景相似度較高，如何在AI浪潮下找到與大模型更好的契合點，是當前的重要命題。
外電報導，蘋果副總裁Eddy Cue在美國反壟斷官司中證實，Safari的Google搜尋量於2025年4月首度下滑；他點名，ChatGPT、Perplexity與Claude等AI搜尋工具正改變使用者習慣。於此同時，蘋果也已和Perplexity接洽，準備把AI搜尋納入Safari選項。
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