Perplexity 最佳 AI 解惑引擎 大咖力挺

Perplexity是全球最佳AI解惑引擎，成立不到三年，2024年底估值就達90億美元，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都愛不釋手，全球活躍用戶高達3,000萬。今年台灣大哥大（3045）與Perplexity獨家合作，至今台灣大已有超過10萬名用戶申請。Perplexity近期將進行新一輪融資，預估將推升估值再上一層樓。

Perplexity成立於2022年12月7日，是由前Google、OpenAI、Meta等公司工程師所創辦的AI搜尋引擎新創公司，創辦團隊認為，現有搜尋引擎（如Google）過度仰賴連結，而非直接回答問題，因此結合大型語言模型（LLM）及即時資訊檢索，打造「答案為本」的體驗。

Perplexity更透過這個AI聊天會話的搜尋引擎，獲得亞馬遜、輝達、軟銀投資，估值從2024年初的5.2億美元跳升至2024年底的90億美元，並在去年底外媒評比五款聊天機器人中打敗ChatGPT，拿下第一。

黃仁勳以資金及行動大力支持Perplexity。他分享，每天都使用Perplexity來學習新知，特別是在生物學等領域。更將Perplexity視為「個人AI導師」。

貝佐斯則透過家族辦公室參加Perplexity多輪融資，外界認為這是貝佐斯看好未來AI搜尋潛力。