三星新手機將整合 Perplexity AI 有助買氣 大立光、晶技等受惠

經濟日報／ 編譯任君翔、記者劉芳妙／綜合報導
三星新機攻AI，將整合Perplexity搜尋技術，有助帶旺台廠供應鏈。（路透）
三星新機攻AI，將整合Perplexity搜尋技術，有助帶旺台廠供應鏈。（路透）

外電報導，三星計畫將新創業者Perplexity AI的搜尋技術整合到未來推出的Galaxy S26系列手機中，作為預設的AI助理，由於輝達執行長黃仁勳是Perplexity AI的推崇者，市場看好有黃仁勳加持，有助刺激買氣，帶旺三星供應鏈大立光（3008）、晶技（3042）、雙鴻（3324）、GIS-KY（6456）等營運添柴火。

彭博資訊引述匿名消息人士指出，雙方談判內容包含在未來三星裝置上預先安裝Perplexity的App與助理，並將其搜尋功能整合至三星的網路瀏覽器 。知情人士透露，雙方也討論將Perplexity的技術融入三星自家Bixby虛擬助理之中。

三星計劃最快今年內宣布，目標明年上半年推出的Galaxy S26手機，具備Perplexity服務作為預設助理選項，但最終細節尚未敲定。此外，兩間公司也正討論打造結合AI的作業系統，與AI代理應用程式。

這項合作細節仍在協商，但潛在影響可能很深遠，外界解讀，考量三星與Google長期以來的緊密合作關係，此舉意指三星在AI時代下，積極尋求多元合作夥伴。這次廣泛合作可能有助三星降低對Google的依賴，並為三星與多家AI開發業者合作鋪路。

Perplexity近來才與摩托羅拉（Motorola）達成導入協議，若與三星合作，將是該公司與手機業者迄今最大規模的合作。

據了解，Perplexity AI是黃仁勳最常使用的AI工具，是對話式問答引擎，也能用來查詢新聞或最新資訊。據了解，除整合Perplexity外，三星還將在下一輪融資中成為Perplexity的最大投資者之一。先前市場消息指出，Perplexity正以140億美元估值籌集5億美元資金挹注。

知情人士透露，Google正面臨美國司法部針對壟斷行為的調查，其中包括在Android裝置預設搭載自家AI助理服務的做法，三星與Perplexity的合作，反而可能為Google提供應對監管壓力的空間。

法人點名，三星供應鏈中，大立光主要供貨高階旗艦手機鏡頭，晶技供應石英震盪器與頻率元件，GIS供應屏下指紋辨識模組。三星近年積極投入超薄手機開發，散熱模組大廠雙鴻提供超薄型熱板，是超薄手機趨勢受惠最大業者。


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