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祥碩完成收購Techpoint 預計會立即對營收與獲利成長做出貢獻

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計業者祥碩（5269）2日宣布已成功完成對Techpoint, Inc.所有已發行股份的收購，對應完全稀釋後股權價值約為3.9億美元。此次交易將在滿足所有慣常條件，並且Techpoint的日本存託股份（「JDS」）於2025年5月29日從東京證券交易所下市後完成交割。

總經理林哲偉表示，此次收購是祥碩全球布局的第一步， Techpoint帶來了卓越的人才和互補的技術，將增強公司為全球客戶提供創新解決方案的能力，並助力實現對下一代半導體解決方案的願景。

林哲偉指出，雙方將攜手並進，為客戶和股東創造更多價值，推動人工智慧、物聯網、安防和車用電子領域的創新，對雙方合作後的未來充滿信心。

據悉，此次併購將擴展祥碩的產品組合，並在車用和安防領域創造新機會，拓展新市場。此外，本次合併將整合兩種高度互補的商業模式，提升祥碩的經濟規模，並透過製造和供應鏈的優化，以提升營運效率，預計會立即對祥碩的營收與獲利成長做出貢獻。

Techpoint總裁兼執行長Hiro Kozato則說，「與祥碩的結合為我們的團隊和技術發展帶來了新的機會。我們的卓越設計文化和客戶至上的理念完美契合，為各利害關係人帶來正面效益」。

祥碩 半導體 IC設計

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